Ils sont à vélo, en scooter ou en voiture. Plus que jamais, les livreurs de nourriture font partie intégrante du paysage urbain. En Ontario, ces travailleurs s’organisent pour obtenir de meilleures conditions de travail et forcer les multinationales qui les paient à les reconnaître comme des employés.

Mon vélo, je m’en sers principalement pour leur faire gagner de l’argent , lance Brice Sopher. Le DJ de profession a commencé à faire des livraisons à vélo en 2015. Mais, depuis la pandémie, pédaler pour UberEats est devenu sa principale source de revenus.

Normalement, je sors quatre ou cinq jours par semaine, quelques heures le midi et quelques heures le soir. Donc, environ six ou sept heures par jour , explique le livreur. Un horaire à temps plein qui ne vient avec aucun avantage social, puisque Brice est considéré comme un travailleur autonome.

Le Torontois de 41 ans n’a donc pas de jours de congé, ni de protection en cas d’accident, ni de salaire fixe. Hier, j’ai gagné 47 $ pour la journée , illustre-t-il, en précisant que son salaire est déterminé par des algorithmes sur lesquels il n’a aucun contrôle et qu’il dépend en grande partie des pourboires.

« Ce n’est pas une façon de gagner sa vie de manière stable. » — Une citation de Brice Sopher, livreur et vice-président de Gig Workers United

La pandémie aura servi de déclic pour Brice Sopher, qui a récemment intégré le mouvement syndical Gig Workers United. Depuis, il milite pour pousser la province à changer le statut des travailleurs comme lui.

On veut être reconnus comme des employés, parce que ces compagnies ont le contrôle complet sur la façon dont on travaille. Moi, je ne négocie pas avec Uber comme un travailleur autonome négocie son salaire , plaide Brice Sopher.

Comme ils sont considérés comme des travailleurs indépendants, les livreurs n’ont pas droit au salaire minimum ni à des avantages sociaux. Photo : CBC / Carlos Osorio

L’Ontario promet des changements législatifs

Vous devriez être traités comme des héros , déclarait en octobre le ministre ontarien du Travail en parlant des livreurs de nourriture pendant la pandémie. Monte McNaughton annonçait alors le dépôt d’un projet de loi pour permettre à ces travailleurs d’avoir accès aux toilettes de certains établissements.

En parallèle, le bureau du ministre laissait entendre que des changements législatifs plus extensifs sur les gig workers seraient bientôt présentés. En juin, le gouvernement Ford a en effet mandaté un comité consultatif pour se pencher sur l'avenir du travail dans la province. Le comité doit présenter ses recommandations dans les prochains mois.

Le ministre ontarien du Travail, Monte McNaughton Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Devant cette main tendue, les travailleurs de Gig Workers United restent méfiants.

On sait qu’il va y avoir une élection en Ontario [en juin]. On n’est pas stupides, on voit le timing , sourcille Brice Sopher. Le vice-président du syndicat s’inquiète aussi du fait que le nouveau cadre législatif des progressistes-conservateurs soit en faveur des multinationales.

Avec beaucoup d’argent, il y a beaucoup de pouvoir , lâche-t-il.

Le modèle hybride que veut implanter Uber

Si le syndicat de livreurs redoute autant l’adoption d’un nouveau cadre législatif, c’est parce qu’il craint que l’Ontario suive l’exemple de la Californie, où le statut de travailleur autonome des employés à la demande a récemment été cimenté par une décision judiciaire.

[Ces entreprises] ont dépensé 220 millions de dollars pour faire passer cette loi , rappelle le porte-parole de la California Labor Federation, Steve Smith, qui croit que les multinationales comme Uber utilisent maintenant les mêmes tactiques au nord de la frontière.

Un chauffeur d'UberEats se prépare à livrer un repas. Photo : Reuters

Au Canada, Uber ne cache pas ses efforts de lobbying. Le géant américain fait valoir que le cadre législatif des provinces canadiennes est inadapté aux réalités du marché du travail. Uber soutient qu’il serait impossible d’accorder une flexibilité absolue à ses travailleurs en leur reconnaissant un statut d’employé.

C’est pourquoi on met de l’avant une formule hybride qui permettrait d’avoir une pleine flexibilité [pour les travailleurs], mais qui demanderait aux gens de l’industrie d’offrir certains avantages sociaux , explique le gestionnaire des affaires publiques d’Uber au Québec, Jonathan Hamel.

« Ce qu'on met de l'avant, c'est vraiment ce qu'on a eu comme conversations avec les chauffeurs et les livreurs. » — Une citation de Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques d’Uber Québec

On créerait un fonds géré par l’industrie et les travailleurs pourraient utiliser ce fonds d’avantages sociaux comme ils le souhaitent , poursuit le représentant de l'entreprise.

Une réalité pour de plus en plus de Canadiens

Selon Statistique Canada, la proportion de travailleurs à la demande au pays est passée de 5,5 % en 2005 à 8,2 % en 2016. Ce chiffre aurait continué de grimper, selon le professeur en sociologie Paul Glavin, qui a mené un sondage à ce sujet en 2019.

Si les multinationales comme Uber affirment que ses travailleurs se sentent plus libres en raison de la flexibilité de leur horaire, le chercheur à l’Université McMaster est sceptique. Ceux qui comptaient principalement sur ce type d’emploi ont mentionné des niveaux élevés d’anxiété et de dépression , indique par exemple le professeur Glavin.

Brice Sopher n’est pas surpris par ces résultats. Le vice-président de Gig Workers United rejette le modèle hybride proposé par Uber et demande au gouvernement Ford d’écouter les travailleurs à la demande, d'autant plus que leur nombre ne cesse d’augmenter.

« C'est l'avenir du travail. Malheureusement, il y aura de plus en plus de gens qui vont travailler comme ça. » — Une citation de Brice Sopher, livreur et vice-président de Gig Workers United

Comme beaucoup de livreurs, Brice est encouragé par la mobilisation transnationale des gig workers, qui remportent parfois de grandes victoires face aux multinationales pour lesquelles ils travaillent. Au Royaume-Uni, par exemple, la Cour suprême a récemment reconnu le statut d’employés à des chauffeurs Uber.