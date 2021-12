Faute de places en garderie, des PME du Bas-Saint-Laurent sont fragilisées

Le manque de places dans les centres de la petite enfance (CPE) et en milieu de garde familial est de plus en plus lourd de conséquences pour les petites et moyennes entreprises (PME). Faute de choix, des parents risquent de perdre leur emploi ou envisagent de le quitter, ce qui engendre des défis de recrutement et des coûts de formation pour les PME touchées.

Vanessa Morissette est gérante à la boutique Le P’tit Futé, une entreprise locale à Rimouski. Aujourd’hui, Jacob, huit mois, l’accompagne au travail. Alors qu'elle tient son fils dans ses bras, il tente par tous les moyens d’attirer l’attention de sa maman.

La jeune mère en congé de maternité offre deux jours par semaine à son employeur pour la dépanner durant le temps des Fêtes. C’est comme une pause de tout le stress à la maison et c’est comme revenir dans une réalité qui me soulage , se confie Vanessa Morissette.

Vanessa Morissette s'est inscrite sur la liste de La Place 0-5 ans à l'automne 2020 et n'a toujours pas trouvé une place en garderie. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Depuis l'automne 2020, elle cherche désespérément une place en garderie pour son fils. Son congé de maternité tire à sa fin et son retour sur le marché du travail au sein de l’entreprise demeure incertain. Je me sens très désemparée , avoue Mme Morissette.

Et les perspectives sont peu encourageantes : après de nombreux appels, la liste d’attente pour les poupons de 18 mois et moins s’étire jusqu’en 2023 dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette.

Vanessa Morissette pourrait perdre son emploi si elle ne trouve pas de garderie pour Jacob.

Il va falloir que j’essaie de concilier avec des gens autour de moi, mais les membres de ma famille travaillent , commente-t-elle. Et avec mon rôle de gérante, ce n’est pas évident faire des journées coupées. Mon rôle est important le matin à l’arrivée des employés .

La perspective de quitter l’entreprise hante aussi bien Mme Morissette que sa patronne, Amélie Poirier-Gauthier.

Engager et former un nouvel employé le temps d’un congé de maternité est trop coûteux pour la PMEpetite et moyenne entreprise . La copropriétaire de la boutique a ainsi divisé les tâches entre ses employés et en ajoute à sa propre charge de travail en attendant. Elle fait donc face à un choix déchirant pour l’avenir de son employée Vanessa Morissette.

Dans les petites entreprises comme nous, on fait nous-mêmes la formation des gens qu’on accueille. Le fait qu’on forme nous-mêmes, c’est qu’on investit du temps et de l’argent , explique Mme Poirier-Gauthier. On espère vraiment que notre gérante va revenir.

Amélie Poirier-Gauthier est propriétaire de la boutique Le P'tit Futé depuis huit ans. Elle emploie une douzaine d'employés, majoritairement des femmes. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Elle déplore que des travailleurs qualifiés ne puissent reprendre leurs fonctions faute de place en garderie pour leur enfant.

« Malheureusement, c’est beaucoup les femmes qui vont écoper de ça. » — Une citation de Amélie Poirier-Gauthier, copropriétaire Le P’tit Futé

Les entreprises en mode solution

Le manque de places en garderie requiert de la flexibilité de la part des employeurs, mais également de la créativité. L’entreprise Solutions Novika, à La Pocatière, a décidé d’aider activement un de ses employés à trouver une garderie pour son enfant.

Le conseiller en ressources humaines Simon Castonguay a publié sur la page Facebook de l’entreprise un avis de recherche : il sollicite l’aide du public pour dénicher un service de garde pour le fils de 16 mois d’un de ses collègues.

On tente par tous les moyens de soulager cette famille-là , souligne-t-il.

Le conseiller en ressources humaines chez Solutions Novika croit qu’une douzaine de nouveaux employés âgés dans la trentaine affronteront aussi dans les prochaines années la pénurie de places en garderie. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

M. Castonguay constate alors rapidement que les places en garderie sont presque absentes pour les 18 mois et moins. Ça fait en sorte que les papas et les mamans à la maison doivent prolonger la période hors du travail jusqu’à ce qu’une place se libère .

C’est une éventualité qui effraie Vanessa Morissette. Comment on va faire pour toutes trouver une place avec le nombre réduit? , se questionne-t-elle. C’est très décourageant .