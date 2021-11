Onze infections à la COVID-19 au cours de la dernière semaine

Au cours des sept derniers jours, la santé publique de la Gaspésie a dépisté 11 personnes contaminées par le virus. La région ne compte plus que 10 cas actifs, soit deux de moins que lundi dernier.

Au cours de la dernière semaine, le nombre de personnes de la région qui ont reçu un test positif à la COVID-19 est passé de 2326 à 2337.

Lundi, la santé publique rapportait un nouveau cas dans la MRCMunicipalité régionale de comté Avignon. La MRCMunicipalité régionale de comté compte six nouvelles infections depuis lundi dernier. Au cours de la semaine, une personne de la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé et quatre de la Haute-Gaspésie ont aussi été déclarées porteuses du virus et mises en isolement.

Deux nouvelles infections ont aussi été rapportées par la communauté autochtone de Gesgapegiag. La plupart des services de la communauté ont été fermés au public, dimanche, ce qui inclut les bureaux du conseil de bande et l’école.

Seuls le service de police et le centre de santé demeurent ouverts. Les membres de la communauté de Gesgapegiag étaient invités, lundi après-midi, à subir un test de dépistage.

Depuis le début de la quatrième vague, en septembre dernier, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie et des Îles a dépisté 264 nouvelles infections à la COVID-19. De ce nombre, 149 personnes contaminées n’avaient reçu aucun vaccin.

Dans l’ensemble de la région, seulement 16 % des gens admissibles à la vaccination n'ont pas reçu le vaccin.

Depuis vendredi dernier, les enfants de 5 à 11 ans sont aussi invités à se faire vacciner. Jusqu’à maintenant, une première dose a été inoculée à 13,9 % des quelque 4800 enfants admissibles en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

La vaccination dans les écoles doit commencer le 1er décembre en Gaspésie. Aux Îles-de-la-Madeleine, la tournée des écoles devait débuter lundi pour se terminer vendredi. Mercredi, une clinique de vaccination sera aussi ouverte au centre sportif de L’Étang-du-Nord.

Au Bas-Saint-Laurent

Neuf cas ont été rapportés lundi en Matanie par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Aucune éclosion ne serait responsable de ces nouvelles contaminations, mais divers rassemblements qui auraient eu lieu au cours des derniers jours.

De son côté, la MRCMunicipalité régionale de comté de la Matapédia compte trois nouveaux cas depuis vendredi.

Cette semaine, la propagation du virus s’est d’ailleurs poursuivie dans la Vallée de la Matapédia. Huit nouvelles infections se sont ajoutées mercredi dernier.

Comme en Matanie, la santé publique du Bas-Saint-Laurent n’a pas repéré d'éclosion, mais estime qu’il s’agit de transmission communautaire, notamment dans le cas des contaminations dépistées dans deux écoles d’Amqui.

Le taux de vaccination a aussi légèrement progressé dans la Matapédia pour atteindre 81,2 %.

La direction de santé publique du Bas-Saint-Laurent faisait aussi état, lundi, d’un nouveau décès, le huitième depuis le début du mois de novembre.