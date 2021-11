COVID-19 : 239 cas dans la région de Windsor-Essex au cours de la fin de semaine

Parmi les nouveaux cas signalés, 71 ont été recensés samedi, 86 dimanche et 82 nouveaux cas lundi.

La région compte actuellement 498 cas actifs de COVID-19.

Éclosions dans la communauté

Selon les autorités sanitaires locales, un total de 27 éclosions sont actives dans la région de Windsor-Essex, y compris dans neuf lieux de travail et huit milieux communautaires.

Des éclosions sont aussi en cours dans les sept écoles suivantes :

École primaire catholique St. Gabriel

École primaire catholique St. Joseph

École publique Margaret D. Bennie

École publique de Gore Hill

École publique Reine Elizabeth

École primaire de l'Académie W. F. Herman

École primaire catholique Sainte-Croix

Le campus Ouellette de l'hôpital régional de Windsor, la résidence de soins de longue durée Chartwell Royal Oak et The Village at St. Clair sont également aux prises avec des éclosions.

Expositions possibles au virus

Des résidents ont potentiellement été exposés à la maladie lors d'un entraînement de basketball du Sandwich Teen Action Group.

Des personnes auraient pu être exposées le dimanche 21 novembre entre 11 h et 12 h 30.

Un autre avis concernant cette fois le Windsor Home Hardware Building Centre a été émis pour les 22 et 23 novembre de 8 h à 16 h.

Le bureau de santé de la région demande à toute personne qui a pu être exposée à la COVID-19 de surveiller leurs symptômes pendant 14 jours à compter de la date d'exposition.

Dans le cas de symptômes, les autorités sanitaires demandent aux gens de se faire tester immédiatement dans un centre de dépistage.

Avec les informations de CBC News