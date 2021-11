Agression sexuelle : un recours collectif contre le Conseil scolaire public de Calgary

Des employés d’une école secondaire de Calgary étaient au courant qu’un enseignant agressait sexuellement des élèves et n’ont rien fait, tentent de faire valoir des victimes dans une poursuite de 40 millions de dollars.

Depuis février dernier, Michael Gregory fait face à 17 chefs d’accusation pour comportements sexuels inappropriés et exploitation sexuelle impliquant six élèves de l’école secondaire John Ware à Calgary. L’accusé a travaillé dans l’établissement de 1986 à 2006 comme enseignant de mathématiques, de science et d’éducation physique.

Il s’est suicidé cinq jours après le dépôt de ces accusations.

Le recours collectif déposé au palais de justice de Calgary mercredi dernier demande au Conseil scolaire public de Calgary et à la succession de Michael Gregory des dommages et intérêts pour les abus sexuels et émotionnels subis par les victimes.

La déclaration de la défense n’a pas été déposée et aucune de ces allégations n’a été prouvée en cour.

L'enquête se poursuit

Malgré la mort de l’ancien enseignant, l'enquête de la police de Calgary se poursuit toujours. Dix nouvelles victimes ainsi que 35 nouveaux témoins se sont manifestés depuis février.

Ces victimes ont joint la police de Calgary d’un bout à l’autre du pays et des États-Unis après avoir eu vent des accusations contre Gregory , a expliqué un porte-parole de la police confirmant que l’enquête demeure ouverte.

Selon la déclaration des trois plaignants, tous d'anciens élèves de l'école, plusieurs membres du personnel, dont un directeur adjoint, savaient que Michael Gregory avait des comportements inappropriés envers des élèves, mais qu'ils n’ont jamais enquêté sur les plaintes ou sanctionné l’accusé.

Deux des plaignants allèguent qu’elles étaient en 7e et 9e années lorsqu’elles auraient été agressées. Selon leur déclaration, Michael Gregory les a manipulés pour les pousser à avoir des relations sexuelles avec lui. Les parents d’une victime sont allés confronter le directeur adjoint de l’école à ce propos, selon la plainte. Ce dernier aurait répondu que l’adolescente avait beaucoup d’imagination .

L’enseignant aurait aussi amené des élèves à son domicile, leur aurait donné de l’argent, des billets de concert, des bijoux, des cassettes, de l’alcool et de la drogue.

Le troisième plaignant est un homme qui dit avoir été témoin, adolescent, des comportements inappropriés de l’enseignant. Selon lui, ses plaintes sont restées sans suite après les avoir dénoncés à deux reprises à un conseiller en orientation.

À cause de cette enquête, Michael Gregory a cessé d’enseigner en 2006. Les avocats dans la poursuite avancent qu’il aurait fait au total 200 victimes âgées de 14 à 16 ans.

Avec des informations de Meghan Grant