Un prêt de 2 M$ de Québec pour l’entreprise Eska

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, en a fait l’annonce lundi matin à l’usine d’embouteillage de Saint-Mathieu-d’Harricana, en compagnie de la députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais.

Le prêt provient des fonds propres d’Investissement Québec et a permis à l’entreprise d’attacher le financement de son projet de 3,5 millions de dollars.

C’est un projet qui veut centraliser les opérations ici à Saint-Mathieu. C’est important. Eska est une belle compagnie québécoise. C’est de l’économie circulaire. On recycle le plastique, le PET, qui vient de la région de Joliette. Ici on va tout faire les bouteilles de plastique, on fait les bouteilles et on les embouteille. L’esker est vraiment important. Je pense que c’est un beau projet d’économie circulaire. Ça va permettre à l'entreprise d'avoir une meilleure masse critique, et de pouvoir peut-être aussi exporter à l’extérieur du Québec , fait valoir le ministre Pierre Fitzgibbon.

Ce rapatriement s’imposait pour Eska, qui souhaite utiliser exclusivement du plastique recyclé pour toutes ses bouteilles.

On veut utiliser la source ici sur le site, avoir l’empreinte écologique la plus petite possible, et faire la transition vers notre plastique recyclé. C’était la clé. On peut juste le faire ici à l’interne. On a les recettes, les technologies pour le faire, qui n’existaient pas ailleurs. Pour nous c’était important depuis le jour 1, on voulait toujours trouver une façon de rapatrier ça ici en Abitibi, et faire la transition de plastique recyclé en même temps , explique Michel McArthur, directeur des opérations et vice-président chez Eska.

La nouvelle ligne est entrée en production cet été et permettra de créer une dizaine d’emplois à terme.