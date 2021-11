Embauche de policiers : Plante a induit les Montréalais en erreur, dit l’opposition

C'est très inquiétant pour l'avenir, pour le mandat , a déclaré son nouveau chef, Aref Salem, lors d'une conférence de presse, en matinée.

Selon lui, Projet Montréal a copié la promesse électorale d'Ensemble Montréal d'embaucher 250 policiers supplémentaires d'ici le 31 décembre 2022 et lui reproche d'avoir induit volontairement les Montréalais en erreur en précisant qu'il s'agirait d'une hausse nette des effectifs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Car des vérifications effectuées par Radio-Canada ont démontré qu'il s'agissait plutôt d'une cible brute qui servira aussi – et surtout – à combler les 215 départs à la retraite prévus par la Ville de Montréal dans les 14 prochains mois.

« Aujourd'hui, on joue avec les chiffres, on joue avec les formes, on joue avec le style, mais la réalité, c'est qu'il y a déjà une promesse de brisée, après juste 22 jours comme mairesse. »