Un nouveau toit pour la Maison de la famille de Val-d’Or

Pour l’organisme, qui rejoint annuellement de 250 à 300 familles de Val-d’Or, ce déménagement marque une étape importante pour son avenir.

Nous avions besoin de locaux plus fonctionnels et d’une cour extérieure, mais aussi de diminuer nos coûts de logement, précise la directrice générale Julie Frappier. Nous avons reçu l’aide de la minière Eldorado pour acquérir cet édifice. Nous occupons le rez-de-chaussée et le sous-sol et nous avons des bureaux à louer à l’étage, ce qui va aider à diminuer nos coûts.

Julie Frappier, directrice générale de la Maison de la famille de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Pour concrétiser son projet, la Maison de la famille avait aussi sollicité le milieu lors d’une campagne de financement, dont l’objectif était de 350 000 $. Les résultats seront dévoilés lundi soir, lors de l’inauguration.

Selon la directrice générale, le déménagement a généré un bel engouement pour l’organisme cet automne, qui a rejoint 75 nouvelles familles. Ces parents viennent y trouver un lieu d’échange et de rassemblement, des ateliers pour parfaire leurs aptitudes comme parents, une joujouthèque, une friperie ou encore des services de répit grâce à une halte-garderie, en fonction du lundi au vendredi.