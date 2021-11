COVID-19 : 788 nouveaux cas et 3 morts supplémentaires en Ontario

Santé publique Ontario confirme 788 nouvelles infections à la COVID-19 et 3 morts, dont un issu d’un nettoyage de données.

Le nombre de nouveaux cas redescend sous la barre des 800 cas pour la première fois en quatre jours, alors que deux premiers cas du variant Omicron au Canada ont été détectés dimanche à Ottawa.

Près de 56 % des nouvelles infections concernent des personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées. Celles-ci représentent un peu moins de 24 % de la population ontarienne, relève la ministre de la Santé, Christine Elliott.

À l'heure actuelle, près de 89,7 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 86,3 %, deux doses.

On dénombre 106 cas à Toronto, 86 dans la région de Windsor-Essex, 80 dans la région de Simcoe-Muskoka, 49 dans la région de Peel, 48 à York, 47 dans la région de Kingston et 43 dans celle d’Algoma.

Le nombre de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 784, comparativement à 656 il y a une semaine. Il y a par ailleurs 453 nouvelles guérisons.

Cas dans les écoles

Il y a 131 infections de plus en milieu scolaire, y compris 120 cas chez des élèves.

À l'heure actuelle, 717 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit 14,8 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Seize écoles sont fermées.

Vaccination

Plus de 22 400 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées dimanche dont une grande majorité de premières injections, quatre jours après le lancement de la campagne de vaccination de masse des enfants de 5 à 11 ans.

Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, Dr Kieran Moore, indique que 6,4 % des membres cette catégorie d’âge a reçu un vaccin, soit un peu plus de 68 000 enfants.

Hospitalisations

Il y a 145 hospitalisations, soit 23 de plus que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 148 (+13)

Nombre de patients sous respirateur : 89 (+4)

Le nombre de personnes présentement infectées est de 6816.

Dépistage

Plus de 26 016 tests de dépistage ont été effectués dans la province au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 3,5 %.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 617 803 cas de COVID-19 et 9997 morts.