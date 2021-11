Des parents en colère que leur enfant atteint d’autisme ait été « abandonné »

Hunter passait une « mauvaise journée », mercredi dernier, raconte sa mère. Il n'a pas voulu grimper à bord de l'autobus après l'école. Les demandes de son frère de 7 ans, Damien, ne sont pas parvenues à le faire monter non plus. Damien a avisé le chauffeur, qui est parti malgré tout, raconte la mère des enfants, Britanny De Sa.

Le jeune Hunter est parti à pied. Le bus est [ensuite] passé à côté de mon fils et il agitait pourtant sa main pour y monter, explique-t-elle.

Le jeune Hunter a marché seul durant une heure pour arriver à près de 2 kilomètres et demi de l'école par une température de -21 °C avec le facteur vent.

Brittany et Andriano De Sa ne pouvaient qu'imaginer le pire, durant l'heure où il avait disparu.

Andriano De Sa a finalement appelé la police et rempli un rapport de personne disparue. Il a parcouru le périmètre de l'école avec les enseignants de Hunter et Damien, avant que le jeune garçon ne soit finalement retrouvé.

Les parents se demandent comment il se fait que le conducteur de l'autobus soit parti sans leur fils, alors que Hunter prend cet autobus depuis deux ans, avec ce même chauffeur qui, disent-ils, connaît son état.

Britanny et Andriano auraient espéré que le chauffeur fasse un effort pour que Hunter monte à bord ou pour aviser les parents. Qu’il n’y ait pas pensé une seconde, c’est atterrant , a dit Andriano De Sa.

La compagnie pas au courant

La compagnie Hertz Northern Bus Lines affirme que le chauffeur n’est pas à blâmer, que la compagnie n'était pas au courant de la condition de Hunter auparavant et qu'aucun protocole n’était en place pour le jeune garçon.

Depuis les événements, un plan formel a été dressé, selon la compagnie.

À moins qu'il n'y ait un plan en partenariat avec les parents et l'école, et qui donne des instructions spécifiques pour les élèves qui ont besoin de plus de supervision, nous ne faisons pas de contrôle des enfants et nous ne surveillons pas s’ils montent dans l’autobus ou pas , a indiqué le directeur de succursale de la compagnie, Jeff Haines.

Nous avons maintenant tracé un plan pour ce bus afin d’éviter que ce genre de situation ne se reproduise.

La Division scolaire catholique des écoles du Grand Saskatoon, qui gère l'école fréquentée par Hunter, a écrit à CBC qu'il n’est pas envisageable qu’un conducteur suive la trace des élèves qui montent à bord des autobus .

Andriano et Brittany De Sa disent que malgré l’absence de plan, ils plaçaient leur confiance en l’école et croyaient que le chauffeur aurait pris une meilleure décision.

Adriano De Sa espère que le chauffeur comprend qu’il a fait un mauvais choix.

Selon le plan d'intervention, si Hunter refuse de monter à bord, le chauffeur fera désormais appel à l’école, qui dépêchera un enseignant pour demeurer à ses côtés jusqu'au retour de ses parents.

Avec les informations de Yasmine Ghania