Éclosions de COVID-19 : la pression augmente sur l’Hôpital de Moncton

Les éclosions ont progressé rapidement ces derniers jours, dans quatre unités, indique Marie-Ève Blanchard, médecin à l'Hôpital de Moncton.

Si tu regardes lundi passé, on avait trois patients dans notre unité de COVID-19 avec trois patients aux soins intensifs, donc six au total. Par la fin de la semaine, on était rendus avec 26 patients, 5 employés, qui avaient attrapé la COVID-19 à cause de toute cette série d’éclosions , explique Marie-Ève Blanchard durant une entrevue accordée lundi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

L’unité consacrée aux patients atteints de la COVID-19 a été agrandie pour gérer 30 lits, et elle compte 29 patients en ce moment. C’est le plus de patients qu’on a jamais eus dans notre unité COVID-19 depuis le début de la pandémie , souligne la Dre Blanchard.

Il y a également trois patients aux soins intensifs pour un total de 32 patients atteints de la COVID-19 à l'Hôpital de Moncton.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, l’Hôpital envisage de créer une deuxième unité consacrée aux patients atteints de la COVID-19. Notre équipe travaille activement là-dessus pour faire de la place , indique la Dre Blanchard.

Risque-t-on d’avoir à transférer des patients, par exemple au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont?

Bien, c’est ce qu’on craint. On essaie de gérer le plus possible ce qu’on a, mais oui, c’est comme ils ont fait dans d’autres provinces. Des fois, à un moment donné quand tu n’as plus de lits aux soins intensifs, on l’a fait au Nouveau-Brunswick aussi, on va essayer d’envoyer les patients dans l’hôpital avoisinant si eux ont des lits disponibles , explique-t-elle.

Réduire les risques de contagion requiert beaucoup de temps

Le Nouveau-Brunswick recensait dimanche 793 cas actifs de COVID-19. Soixante-deux personnes atteintes de cette maladie sont hospitalisées dans la province, dont 17 qui reçoivent des soins intensifs.

Marie-Ève Blanchard donne un aperçu des procédures à suivre pour soigner les patients atteints de la COVID-19.

À chaque pièce où on entre, il faut complètement s’habiller en équipement protecteur personnel. Il faut mettre les lunettes. Il faut entrer, [prendre] les signes vitaux, donner les médicaments, changer les patients. Il y en a qui ont besoin d’aide pour manger. Quand on sort de là, il faut se changer, se nettoyer. On attend une minute. On continue. On se rhabille pour la prochaine [pièce]. Alors, ça prend un temps énorme , explique-t-elle.

Le personnel a malheureusement manqué de temps la semaine dernière pour communiquer avec les familles des patients, dit-elle. La situation peut aussi entraîner des reports de soins non urgents.

« Le monde est tanné d’entendre parler de "lavez vos mains, mettez vos masques, la distanciation, vaccinez-vous". Mais le prix, c’est l’hôpital, c’est les soins de santé qui sont mis à risque. » — Une citation de Marie-Ève Blanchard, médecin à l'Hôpital de Moncton

Certainement, on ne veut pas sonner l’alerte. Oui, il va y avoir des chirurgies non urgentes qui vont être remises. Ces gens-là vont être contactés. Mais le plus possible dernièrement. On essaie de ne pas enlever de services. [...] On veut que les gens se sentent quand même à l’aise de venir à l’urgence s’il y a une urgence médicale , assure Marie-Ève Blanchard.

La médecin ajoute que les patients qui n’ont pas besoin de soins urgents peuvent toujours s’adresser à une clinique sans rendez-vous ou à leur médecin de famille plutôt que de se présenter à un service d’urgence.