Les nageurs de Cégep de Baie-Comeau renouent avec la compétition

D’ailleurs plusieurs membres de l’équipe se sont illustrés dernièrement. Le 20 novembre dernier, à Victoriaville, neuf nageurs des Trappeurs se sont qualifiés pour le Championnat provincial scolaire de natation, qui aura lieu au printemps 2022.

Les athlètes de l’équipe, qui n’avaient pas compétitionné depuis février 2020, étaient fébriles.

Philippe Lévesque soutient qu’avoir été privé si longtemps de compétition a provoqué chez lui un sentiment un peu dévastateur .

La natation, tu te lèves chaque matin pour aller nager à 6 h dans l’eau. C’est froid, ça ne te tente pas. Tu répètes ça chaque jour, tu fais des longueurs. On est venu nous enlever un peu le droit de nous dépasser.

C’est pour ça qu’on nage, pour les compétitions, pour s’améliorer et voir les résultats , poursuit Loïc Rousseau, lui aussi membre de Trappeurs de Baie-Comeau.

La compétition du 20 novembre leur a donc fait le plus grand bien. Ça a permis de rallumer la flamme, de se redonner motivation , dit Loïc Rousseau.

L’entraîneuse de l’équipe, Sylvie Letarte, se dit très fière des efforts déployés par les membres de son équipe au plus fort de la pandémie, lorsqu’il était interdit de s’entraîner à la piscine.

Chacun était à la maison et on a fait des exercices, de l’entraînement à chaque jour, pendant cinq jours [par semaine] à raison de deux heures par jour. J’ai eu des athlètes très disciplinés et motivés , dit-elle.