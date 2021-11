La mairesse de Sherbrooke préoccupée par le campement sous le pont Joffre

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, soutient être préoccupée par la situation.

Des murs sont érigés. Il y a présence de haches et barre à clous pour défaire les palettes de bois qui servent à se réchauffer. Avec de tels outils entre les mains de personnes intoxiquées et de santé mentale, il y a des risques inhérents. C'est difficile pour les organismes de milieux communautaires de faire leur travail , explique la mairesse Beaudin.

Elle invite la population à diriger sa générosité vers les organismes communautaires qui leur viennent en aide.

Les organismes ont l'expertise pour aider. Les personnes dans les campements n'utilisent pas les services parce que les gens vont porter des repas et du chauffage. Ces gens n’ont plus besoin d’être en contact avec les organismes communautaires , mentionne Évelyne Beaudin.

Coordination des services

Elle signale que les services doivent être coordonnés entre la ville de Sherbrooke, le milieu communautaire, le CISSS et les paliers gouvernementaux.

Le financement des organismes pour venir en aide à ces personnes vient du gouvernement du Québec. Nous avons l’information que la concrétisation de ces gestes. On va savoir combien d’argent va venir directement à Sherbrooke à partir du Plan de lutte à l'itinérance pour aider entre autres à la chaudronnée et au Partage Saint-François. Tous les acteurs souhaitent aller vers une solution immédiate et permanente , mentionne Évelyne Beaudin.

Évelyne Beaudin remarque que certaines personnes qui se sont établies sous le pont ne veulent pas aller au Partage Saint-François parce qu’il y a certains règlements.