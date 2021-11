Au tour des 5 à 11 ans d’être vaccinés contre la COVID-19 en C.-B.

Dans la province, 360 000 enfants de cette tranche d'âge sont admissibles au vaccin pédiatrique de Pfizer-BioNTech approuvé par Santé Canada le 19 novembre dernier.

Le consentement d'un parent ou d'un tuteur est requis et la prise de rendez-vous est obligatoire. Plus de 90 000 enfants sont déjà inscrits pour recevoir leur vaccin, indique la province.

À ce jour, plus de 4 millions de Britanno-Colombiens âgés de 12 ans et plus sont pleinement immunisés contre la COVID-19, soit 87,6 % de cette population.