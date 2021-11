Les locations à court terme divisent une petite communauté manitobaine

Le maire de la municipalité, qui comprend les communautés de Onanole, Newdale et Sandy Lake, dit qu’il est en faveur du développement économique de la région, mais affirme qu’il faut des règles claires pour les propriétaires de logements de location à court terme et leurs visiteurs.

Jason Potter estime qu’il existe environ 90 logements de location à court terme dans la municipalité.

[Dans le] village d’Onanole, toute notre économie dépend du tourisme. Je crois que beaucoup de personnes ont de fortes opinions là-dessus parce que […] le tourisme est la force directrice majeure de notre économie , indique-t-il.

Je soutiens les petites entreprises et les entrepreneurs, et je pense que nous devons élaborer une ébauche de règlement avec des règles et des restrictions concernant les locations à court terme, mais une interdiction complète, je suis contre , poursuit Jason Potter.

Le mois prochain, ce débat fera irruption dans le conseil municipal. Le conseiller Craig Atkinson déposera une proposition pour interdire les locations à court terme dans la municipalité lors de la dernière réunion du conseil de 2021.

Je ne crois pas que des gens qui habitent une maison s’attendent à ce que des hôtels soient à côté d’eux dans des secteurs résidentiels, et je crois que […] ça devient plus difficile de trouver une maison pour les familles , fait valoir M. Atkinson.

Propriétaire d’une maison à Onanole, Ralph Clark souhaite que les locations à court terme soient limitées, puisque selon lui, il s’agit d’entreprises qui sont ouvertes 24 heures par jour, sept jours par semaine.

Il a acheté sa propriété en 2005 et y habite à temps plein depuis plus de trois ans. Dans les trois dernières années, la propriété en face de la sienne est devenue un Airbnb.

Il a vécu l’été dernier un été qu’il ne souhaiterait pas à son pire ennemi , dit-il, et c’en est au point où il se demande s’il veut rester dans la communauté.

Une capture d'écran montrant les logements Airbnb à louer autour du parc national du Mont-Riding. Photo : Capture d'écran/Airbnb

Au cours de l’été dernier, dans une période de 11 semaines, nous avons dû contacter nos voisins sept fois. Nous avons appelé la GRCGendarmerie royale du Canada deux fois et il y a eu deux ou trois fois où nous avons essayé de gérer la situation par nous-mêmes , raconte-t-il.

Il s’agissait de plaintes liées au bruit ou encore d’intrusions sur sa propriété.

Pour sa part, Tyler Plante est en faveur des locations à court terme. Il est le propriétaire d’un Airbnb appelé Bears Den, à Onanole.

Il reconnaît pourtant que ça peut être triste pour les résidents qui jouissent d’un petit coin de paradis depuis des années, et qui subissent maintenant ces changements. C’est décourageant, mais ça fait partie de la vie , lance M. Plante.

Pour que les communautés continuent de grandir, il faut de la croissance économique et elle vient du tourisme dans ce secteur. Plus il y a de touristes […] plus c’est bon pour les commerces , fait-il valoir.

L’agent immobilier croit que la municipalité devrait créer un impôt pour les logements locatifs à court terme et créer des règles pour s’assurer que ce ne soit pas le Far West des Airbnb .

Il faut qu’il y ait du respect pour les voisins, et s'assurer que tout le monde cohabite de façon appropriée parce que sinon, cela transformera juste un bel endroit en dégât, ce que personne ne veut , ajoute Tyler Plante.

Nous devons trouver un terrain commun, et c’est là que nous devons placer notre confiance dans le conseil municipal , poursuit-il.

Avec les informations de Rachel Bergen et de Erin Brohman