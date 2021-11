Une 62 e personne a perdu la vie pendant la fin de semaine au Bas-Saint-Laurent à la suite de complications liées à la COVID-19, rapporte le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région. Il s'agit du 8 e décès causé par le virus à survenir au Bas-Saint-Laurent depuis le début du mois de novembre.

Alors que les hospitalisations sont en hausse dans la province, elles sont stables au Bas-Saint-Laurent. Quatre patients sont actuellement traités à l'hôpital de Rimouski après avoir contracté le virus; l'un d'entre eux se trouve aux soins intensifs.

On observe cependant une tendance à la hausse dans la propagation du virus. Les autorités de santé publique ont recensé 51 nouveaux cas la semaine dernière au Bas-Saint-Laurent, alors que ce nombre s'établissait à une quarantaine la semaine précédente. La majorité des nouveaux cas se trouvent dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia, mais aussi dans celle de La Matanie. Ces cas sont entre autres causés par des rassemblements, précise le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , qui ajoute cependant qu'aucune éclosion n'est en cours.

Nombre de cas recensés au cours de la dernière semaine Nombre de cas recensés au cours de la dernière semaine MRC Cas cumulatifs (nouveaux cas hebdomadaires) Kamouraska 743 (+1) Rivière-du-Loup 1377 (+3) Témiscouata 429 (+4) Les Basques 223 (+1) Rimouski-Neigette 902 (+7) La Mitis 214 (+1) La Matanie 279 (+11) La Matapédia 392 (+23) À déterminer 0 Total 4550

Alors que les nouveaux cas sont en hausse, le nombre de cas actifs tend aussi à augmenter. La région en compte maintenant 78, soit 19 de plus que la semaine précédente. Plus de la moitié d'entre eux se trouvent dans la MRC de La Matapédia.

La situation est cependant plus enviable qu'au début du mois de novembre, où l'on comptait plus de 140 cas actifs de la maladie.

Selon les dernières données disponibles, 92 % de la population de 12 ans et plus est adéquatement vaccinée actuellement au Bas-Saint-Laurent. Chez les 13 500 enfants de 5 à 12 ans dans la région – pour lesquels la vaccination a commencé la semaine dernière – le tiers a déjà rendez-vous, mais le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n'était pas en mesure de nous dire combien d'entre eux avaient été vaccinés au cours des 5 derniers jours.

Alors que deux premiers cas du nouveau variant Omicron ont été recensés au Canada pendant la fin de semaine, le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, a invité tous les citoyens à se faire vacciner adéquatement et à ne pas participer à des rassemblements privés de plus de 10 personnes.

Lundi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé que le variant Omicron représentait un risque très élevé , puisque selon les données préliminaires, il présente un risque accru de réinfection. L'OMS précise cependant que cela prendra plusieurs semaines à vérifier.