COVID-19 : fermeture d’une école française à Oshawa

Cinq élèves de l'établissement ont été infectés ainsi qu'un membre du personnel, indique le Conseil scolaire MonAvenir.

La décision de fermer l’école est prise par mesure de précaution alors que le Bureau de santé publique de Durham poursuit son enquête sur les plus récents cas déclarés positifs , peut-on lire dans un communiqué de MonAvenir.

Cette mesure vise à protéger la santé et la sécurité de l’ensemble des citoyens en freinant la pandémie de la COVID-19 et l’éclosion au sein de l’école. L’administration de l’école collabore étroitement avec le Bureau de santé publique de Durham et fait appel à l’entière collaboration des parents et la communauté scolaire afin que nos actions individuelles et collectives permettent un retour à la normale, dès que possible pour tous les membres de notre communauté scolaire et leurs proches , ajoute le Conseil.

Les élèves pourront poursuivre leur formation en ligne, à compte de mardi.

La garderie de l'école, Les Lucioles, est également fermée, et ce, pour tous les groupes d’âge.

Aucune date de réouverture n'a été annoncée pour l'instant.

Selon le dernier bilan du ministère de l'Éducation qui remonte à vendredi dernier, 17 écoles dans la province étaient fermées, du jamais vu depuis le début de l'année scolaire.