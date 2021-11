Québec lance une vaste étude pour mieux comprendre le développement des enfants

Plusieurs aspects de la vie seront évalués, dont le sommeil, le parcours scolaire ou les habitudes alimentaires.

C’est une étude qui va nous permettre de suivre le parcours des événements de la vie de l’enfant. On va pouvoir en apprendre plus sur ce qui va influencer leur parcours scolaire , indique Nancy Illick, coordonnatrice du programme d'enquêtes longitudinales à la Direction principale des statistiques sociales et de santé de l’Institut de la statistique du Québec ( ISQInstitut de la statistique du Québec ).

Cette étude suivra plus de 4000 bébés nés au Québec en 2021-2022, et ce, jusqu’à l’âge adulte.

Nancy Illick, explique que la sélection des participants est aléatoire.

« Nous voulons bien représenter tous les milieux socio-économiques, toutes les cultures et toutes les régions du Québec. » — Une citation de Nancy Illick, Institut de la statistique du Québec

Ça se passe au téléphone ou en visio. Nous allons aussi faire des entrevues en personne. Les familles aiment parler de leur réalité , affirme Mme Illick.

Ces données vont servir à mettre en place des programmes et services collés aux besoins des familles.

Nous allons mieux comprendre ce qui se passe. Il y a aussi des chercheurs qui vont creuser les données pour mieux soutenir les ministères et organismes québécois , indique-t-elle.

« Les parents seront invités à remplir le questionnaire chaque année, puis aux deux ans. Ce sont des familles qui vont répondre à des questionnaires en ligne. Les enfants vont pouvoir répondre au questionnaire et même participer à des activités. » — Une citation de Nancy Illick, Institut de la statistique du Québec

25 ans plus tard

Il s’agit de la deuxième fois que l'ISQ lance l’étude Grandir au Québec. Une telle étude avait été mise en place à la fin des années 1990 par l’ ISQInstitut de la statistique du Québec .

L’étude est encore active et les participants ont maintenant autour de 25 ans. Nous suivons le cheminement de leur vie. Ça nous a permis d’en apprendre sur le développement de ces enfants , mentionne Nancy Illick.

Des réponses aux questions lors de la première étude ont permis d’obtenir des éléments de réponse sur l’influence de la lecture aux enfants.

La lecture va favoriser le vocabulaire pour commencer l'école du bon pied. Ils vont aussi mieux réussir leurs examens à la fin du primaire , indique la coordonnatrice du programme d'enquêtes longitudinales.

Pour cette nouvelle version, de nouvelles perspectives seront abordées.