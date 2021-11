Temps des Fêtes : la pénurie de personnel inquiète les commerçants d’Ottawa

La pénurie de personnel qui persiste depuis le début de la pandémie se fait de nouveau sentir à l’approche du temps des Fêtes par les commerçants et les établissements de restauration de la région d'Ottawa, ce qui pousse certains à offrir des primes à l’embauche.

Cela a été une période difficile pour de nombreuses entreprises en matière d'embauche , lance d’entrée de jeu Michelle Groulx, directrice générale de la Coalition des zones d'amélioration commerciale d'Ottawa.

À son avis, le manque de personnel instaure un climat de compétition entre les entreprises.

Certains grands magasins ont d'ailleurs eu recours à des primes à l'embauche dans le but d'attirer des employés, ce qui rend la concurrence difficile pour les entreprises indépendantes, ajoute Nada Elnahla, professeure de marketing à l’Université Carleton.

Ce sont les petites entreprises qui vont souffrir le plus, car elles devront dépenser davantage pour pouvoir fonctionner , indique la professeure.

Des propriétaires d'entreprises dans l’embarras

Avant la pandémie, Molly van der Schee n'avait besoin d'embaucher qu'une seule personne durant la période des Fêtes pour l’aider dans sa boutique de cadeaux, The Village Quire.

Molly van der Schee, propriétaire du magasin The Village Quire, à Ottawa Photo : Radio-Canada

Or, depuis qu’elle s’est tournée vers le commerce en ligne en raison de la pandémie, elle a désormais besoin de deux employés, mais n’a toujours pas trouvé personne. De plus, la saison est trop avancée pour former un nouvel employé, dit-elle, en précisant qu’elle devra travailler d’arrache-pied afin d’assurer le bon fonctionnement de son entreprise.

Même son de cloche du côté du restaurant The Baker, à Barrhaven. Le propriétaire, Omar Al Tellawi, dit n’avoir reçu aucune candidature pour les deux postes à temps plein qu’il a ouverts dans son restaurant.

Omar Al Tellawi, propriétaire du restaurant The Baker, à Barrhaven Photo : Omar Al Tellawi

Nous ne voyons pas la lumière au bout du tunnel, nous ne savons pas ce qui va se passer , déplore M. Al Tellawi, en ajoutant que presque toutes les entreprises du centre commercial où se trouve son restaurant cherchent à embaucher.

Il a même tenté d'attirer des employés potentiels en proposant un taux horaire supérieur au salaire minimum, mais en vain. Si je fais ça et que j’entre en compétition avec les gros joueurs, je vais perdre, c’est sûr .

Avec les informations de Darren Major, CBC News