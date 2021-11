Après la vaccination, le retour des exposants au Centre de Foires de Sherbrooke

Le Salon national des animaux de compagnie est le premier événement du genre à être organisé en près de deux ans au Centre de Foires. Des milliers de personnes de partout au Québec et même des États-Unis s'y sont rendus.

Le directeur du Centre de Foires, Paul Beaudoin, est ravi du retour de ce salon. C'est un habitué depuis plusieurs années. Au cours des deux dernières années malheureusement à cause la pandémie, ça n'avait pas eu lieu , explique-t-il.

« On est très content, malgré les masques, on voit le sourire des gens qui viennent au salon et c'est ce qui nous rend le plus heureux. »