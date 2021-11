La coalition gouvernementale au pouvoir en Islande trouve un accord

Le gouvernement sortant islandais de coalition gauche-droite a annoncé dimanche être parvenu à un accord pour diriger quatre ans de plus l'île de l'Atlantique Nord. Il y a deux mois, aux législatives, la coalition avait conforté sa majorité absolue au Parlement.

Et si un jeu de chaises musicales a modifié la donne au sein de nombreux ministères, le poste de premier ministre reste acquis à Katrin Jakobsdottir.

Je pense qu'il est juste de dire que Katrin a été une excellente première ministre pour l'Islande et qu'elle bénéficie d'un profond soutien dans la société islandaise , a déclaré le ministre des Finances, Bjarni Benediktsson.

Deuxième femme à diriger le gouvernement dans son pays, Mme Jakobsdottir bénéficie d'une immense popularité, à l'inverse de son parti politique, arrivé en troisième position lors des élections de septembre.

L’attrait pour la première ministre a donc permis au Mouvement Gauche-Verts qu'elle préside de rester au pouvoir mais est susceptible de valoir, à terme, des déconvenues à cette formation, estime Andrés Ingi Jónsson, un député du parti Pirates qui a fait défection aux Verts il y a deux ans.

Il [sera] vraiment difficile d'être une option claire sur l'aile gauche si vous avez démontré pendant deux mandats consécutifs que vous êtes prêt à travailler avec ce qui est votre adversaire traditionnel en politique , analyse-t-il, faisant allusion à la collaboration avec les conservateurs.

Les nombreuses concessions sur des questions fondamentales comme l'environnement ont d'ailleurs suscité des critiques à l'encontre de Mme Jakobsdottir au sein même de son mouvement.

Katrin Jakobsdottir conserve son poste de premier ministre. Photo : Associated Press / Arni Torfason

La nouvelle charte gouvernementale présentée dimanche est particulièrement axée sur les changements climatiques, une priorité .

Nous nous fixerons un objectif national indépendant de 55 % de réduction des émissions [de gaz à effet de serre] dont l'Islande est directement responsable d'ici 2030 », précise l'accord, contre 40 % sur lesquels cette île s'est engagée, à Paris en 2015, au moment de la COP21.

Par ailleurs, la création d'un parc national au centre de son territoire, un sujet de désaccord majeur entre les membres de la coalition, devrait finalement voir le jour au cours de ce mandat

La même coalition depuis 2017

La coalition gouvernementale constituée fin 2017, atypique dans l'histoire politique islandaise, se maintiendra donc avec le Mouvement Gauche-Verts, le Parti de l'indépendance (conservateur) et le Parti du progrès (centre droit).

Lors des élections de septembre, le gouvernement sortant a conservé la majorité absolue (avec 37 des 63 sièges au Parlement, contre 35 auparavant) avec 24 % des voix (16 sièges) pour le Parti de l'indépendance, 17 % pour le Parti du progrès (13 sièges) et 13 % pour le Mouvement Gauche-Verts (8 sièges).

Le message a été sans équivoque à l'issue des législatives, qui ont donné au gouvernement une majorité très claire , a déclaré Katrin Jakobsdottir au sortir d'une conférence de presse.

« Cela a été compliqué ces quatre dernières années et cela continuera de l'être. Mais c'est peut-être sain aussi de devoir travailler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous sur tout. » — Une citation de Katrin Jakobsdottir, première ministre d'Islande

Bien que Katrín Jakobsdóttir, 45 ans, ait réussi à garder ses fonctions à la tête du gouvernement, son parti perd toutefois les ministères de l'Environnement et de la Santé. Il obtient en revanche les Affaires sociales, le Travail et la Pêche ainsi que l'Agriculture.

Le Parti de l'indépendance de Bjarni Benediktsson, qui a été de manière éphémère premier ministre début 2017, conserve pour sa part les portefeuilles les plus importants (Finances, Affaires étrangères, Justice) et se voit attribuer l'Environnement ainsi que l'Innovation et les Industries.

Aux centristes du Parti du progrès échoient la Santé, l'Éducation ainsi que le Commerce et la Culture, de même qu'un tout nouveau ministère des Infrastructures qui englobe transports, logement et urbanisme.