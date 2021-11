La ministre McCann entend prendre des mesures pour assurer la réussite des cégépiens

Interviewée à ce sujet à RDI dimanche, Danielle McCann s’est par ailleurs dite très sensible à ce problème.

La ministre a fait valoir qu’une enveloppe de 450 millions de dollars sur cinq ans a été réservée pour aider les étudiants, notamment avec des programmes de tutorat.

Mme McCann a pris le pouls des directions de cégep et des associations étudiantes cet automne en effectuant une tournée des établissements qui revenaient au présentiel, où l'enthousiasme était palpable, a-t-elle affirmé.

Signe de cet enthousiasme, le taux de vaccination dans les cégeps et dans les universités serait de 93 %, a précisé la ministre.

Néanmoins, depuis le début de l'année, les classes se sont vidées, ce qui a eu l'effet d'un véritable signal de détresse envoyé à Québec. Le ministère attend de pouvoir faire un décompte plus précis après le 30 novembre, date à laquelle un étudiant peut abandonner un cours sans que ce soit considéré comme un échec; ce cours est alors inscrit comme étant non complété.

On va prendre la mesure de tout cela et on va agir en conséquence , a assuré la ministre.

Quant aux problèmes de santé mentale relevés depuis le début la pandémie, Danielle McCann a par ailleurs rappelé que 60 millions de dollars sur cinq ans ont été réservés pour répondre aux besoins des étudiants.