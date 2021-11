Louise Tremblay-d’Essiambre, reine de la littérature nostalgique et populaire

Une des écrivaines les plus lues au Québec, Louise Tremblay-d'Essiambre était de passage cette fin de semaine au Salon du livre de Montréal, où elle a présenté en kiosque trois de ses romans, dont le plus récent, Place des Érables, Tome 3 - Pharmacie V. Lamoureux.

L’intrigue est campée dans les années 1960, comme c’est souvent le cas dans l’œuvre de l'artiste de 68 ans, et traite de petits drames et de grandes joies [...] d’une vie de quartier typiquement montréalaise . Avec la série Place des Érables, la romancière originaire de Québec situe sa fiction dans la métropole québécoise pour une première fois depuis plus d’une décennie.

C’est une ville qui à certains égards me fait penser à Paris , affirme Louise Tremblay-d'Essiambre au micro de Culture club. J’aime cette vie de quartier où chacun des quartiers est comme un petit monde en soi, surtout dans les années 1960. Tout était un peu plus lent, un peu plus facile je crois .

Mille mots par jour

Avec quelque 60 titres à son actif vendus à deux millions d’exemplaires, Louise Tremblay-d'Essiambre impressionne par sa productivité et par la fertilité de son imagination. Depuis ses débuts dans la profession, il y a environ 40 ans, elle a pris l’habitude d’écrire entre 1000 et 1500 mots par jour, question de se débarrasser d’une de ses plus grandes hantises, celle de l’écran vide.

Il y a une urgence d’écrire le premier jet, alors envoyer 1000 mots en vrac, ça se fait bien. Et par la suite je les travaille, je les peaufine. Je m’amuse avec les mots, avec les phrases, c’est ce qui fait que j’aime mon métier , confie-t-elle à René Homier-Roy.

Stephen King dit qu’un bon roman, c’est un roman duquel on a coupé 20 %, et je suis assez d’accord avec lui , dit Louise Tremblay-d'Essiambre à propos d’un des auteurs les plus lus de la planète, qui a signé légèrement plus de romans qu’elle.

On a tellement peur que les gens ne comprennent pas, qu’on en met et on en met, mais il faut faire confiance à l’intelligence des gens, et en enlever .

Lien profond avec son public

Comment expliquer ce succès faramineux et persistant? Selon la principale intéressée, le phénomène est dû à un sentiment de communion émotionnelle qu’elle a développé avec son public au fil des années.

« Quand les gens ouvrent un de mes livres, c’est comme s’ils rencontraient un ami, ou quelqu’un de la parenté. Les gens aiment se retrouver dans mes romans, ils sont heureux avec mes personnages. » — Une citation de Louise Tremblay-d'Essiambre

Mère de neuf enfants, Louise Tremblay-d'Essiambre est également fière de remplir un rôle de guide, ou d’instigatrice, auprès de lecteurs et de lectrices novices.

La satisfaction c’est de voir des gens dire : "J’ai passé de bons moments grâce à vous. Je ne lisais pas avant, et vos livres ne sont pas compliqués à lire. C'est agréable, on passe de bons moments avec vous." C'est ce qui me pousse à continuer jour après jour.

Pas pour les critiques

Malgré les chiffres éloquents aux palmarès des ventes, le nom de Louise Tremblay-d'Essiambre ne circule pas beaucoup dans les médias spécialisés dans la culture. Une situation dont elle prend acte avec philosophie.

Au début ça me peinait, oui. Ensuite, les années passant, à partir du moment où j’ai vu que les gens me suivaient, ça a changé , assure-t-elle.

Je n’écris pas pour les critiques, je n’écris pas pour gagner des prix. J’écris depuis l’âge de 5 ans parce que j’aime ça. Il n’y a pas une journée de ma vie où je n’ai pas couché quelques mots sur papier. Ça fait partie de mon ADN, point.

Disponible depuis le 9 novembre, Pharmacie V. Lamoureux ne sera finalement pas le dernier tome de la série Place des Érables, comme prévu. Louise Tremblay-d'Essiambre a révélé qu’un quatrième tome est déjà complété, et qu’un cinquième est en gestation.