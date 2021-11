La pandémie pousse des oeuvres de charité à se tourner vers les tirages en ligne

La plupart de ces organismes privilégient le format dit 50/50 , dans lequel le gagnant remporte la moitié des fonds amassés lors de la vente de billets de tirage.

Selon la directrice générale de la Banque alimentaire d’Edmonton, Marjorie Bencz, l’organisme s’est tourné vers le 50/50 en ligne afin d’essayer d’amasser les fonds qu’il obtient normalement par des dons faits durant divers événements qui ont été annulés à cause de la pandémie.

On ne peut tenir de gala, on ne peut offrir de souper-bénéfice, on n’a plus accès à ce genre de campagne de financement , explique-t-elle.

En 2020, le tirage a permis de recueillir 10 000 $, une somme que la banque alimentaire espère obtenir une fois de plus, cette année, avec son tirage du 24 décembre.

Le milieu artistique emboîte le pas

En novembre, l’Orchestre symphonique d’Edmonton, le Musée des beaux-arts de l’Alberta et le Théâtre Citadel se sont unis pour lancer leur propre tirage 50/50 en ligne.

Le gagnant empochera la moitié des revenus, jusqu’à concurrence de 100 000 $, ce qui laissera aux organisateurs une somme équivalente à se partager en parts égales, explique la vice-présidente au marketing et au développement de l’orchestre, Hanna Choi.

Ç’a été une année et demie très difficile pour nous , note-t-elle. Cette initiative vise à garder la communauté artistique en vie au centre-ville d’Edmonton.

La Régie des jeux, des alcools et du cannabis de l’Alberta a assoupli les règles qui encadrent ce genre de tirage, ces dernières années. Elle permet aujourd’hui aux Albertains d’acheter des billets de tirage en ligne et de remporter de plus grands prix.

Selon l’organisme, 59 des 243 permis accordés à des oeuvres caritatives entre le 1er avril et le 23 novembre 2021 étaient pour des tirages de type 50/50. En comparaison, 40 permis pour ce genre de tirage ont été accordés en 2020.

Atteindre plus de donateurs

La section locale de la Fondation canadienne du rein s’est aussi lancée dans cette forme de tirage en ligne. Le gagnant du tirage Cash for Christmas de cette année est reparti avec 61 890 $, tout comme la fondation.

Bien que ce montant soit largement en dessous des 5 millions de dollars qu’espérait recueillir la fondation, la directrice générale Flavia Robles compte bien tenter l’expérience à nouveau l’an prochain, ne serait-ce que parce que le tirage attire l’attention du public sur l’oeuvre caritative.

Le 50/50 nous a permis d’atteindre des gens qui n’avaient jamais entendu parler de nous avant , dit-elle.