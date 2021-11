45 nouveaux cas de COVID-19 et 62 personnes hospitalisées au Nouveau-Brunswick

Environ le quart de ces 45 nouveaux cas, c’est-à-dire 12 personnes, sont âgés de 19 ans et moins.

Le nombre d’hospitalisations liées au virus a doublé depuis la fin de semaine dernière. On compte ce dimanche 62 Néo-Brunswickois atteints de COVID-19 dans les hôpitaux de la province, un de plus que la veille.

De ce nombre, 17 se trouvent aux soins intensifs, un de plus que la journée précédente.

Depuis samedi, une personne d’âge mineur atteinte de COVID-19 est hospitalisée.

Les 45 nouveaux cas par zone sanitaire Zone 1 (région de Moncton) : 14

Zone 2 (région de Saint-Jean) : 13

Zone 3 (région de Fredericton) : 5

Zone 4 (région d'Edmundston) : 0

Zone 5 (région de Campbellton) : 0

Zone 6 (région de Bathurst) : 3

Zone 7 (région de Miramichi) : 10

En comptant les 45 personnes qui viennent d’être déclarées positives après avoir contracté la maladie, il y a toujours 793 cas actifs recensés par les autorités de santé publique.

Alors que la grande majorité des cas d’infections au coronavirus continue de se situer chez les individus qui ont choisi de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19, la vaccination des jeunes de 5 à 11 ans a débuté ces derniers jours au Nouveau-Brunswick et ailleurs en Atlantique.

Avery, 8 ans, a été vaccinée contre la COVID-19, jeudi en Ontario. Son père prend une photo. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

La province évoquait samedi une forte demande pour le vaccin pédiatrique Comirnaty, avec au moins 10 000 rendez-vous réservés par les parents et tuteurs. Des cliniques de vaccination ont été ajoutées dans les régions de Moncton et de Fredericton.

Approuvé par Santé Canada, le vaccin pour les 5 à 11 ans ne contient que 10 microgrammes d’ ARNacide ribonucléique messager — comparativement à 30 microgrammes pour les adolescents et les adultes — car les enfants de ce groupe d’âge obtiennent avec une moindre dose un niveau égal de protection contre le virus.

Le vaccin à ARNacide ribonucléique messager n'introduit dans l'organisme aucune protéine du virus qui cause la COVID-19. Il contient du matériel génétique qui incite les cellules à produire les protéines requises, puis disparaît de l'organisme en une dizaine de jours.

Chez les 12 ans et plus, pour qui le vaccin contre la COVID est disponible depuis plusieurs mois, le taux de pleine vaccination (deux doses) des personnes admissibles s’élève à 88 % au Nouveau-Brunswick.

Plus de 93 % des individus admissibles âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une première dose.