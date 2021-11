Des nuits sans dormir pour des sinistrés d’Abbotsford évacués une deuxième fois

Un pompier a sonné à la porte d'Aman Kang, un résident de Huntingdon Village, à 5 h dimanche matin, disant qu’il fallait quitter sa maison au plus vite.

C’est extrêmement difficile, je ne sais même pas quoi penser , dit Aman Kang. Tous les pires scénarios me viennent à l’esprit. Par exemple, si l’eau entrait et endommageait la maison. Elle vaut cher. On l’a achetée il y a seulement six mois pour plus d’un million de dollars.

Aman Kang dit avoir aimé le quartier de Huntingdon en raison des beaux champs qui se trouvent à côté de sa maison.

Maintenant, il est dépassé par les événements et obéit à son deuxième ordre d’évacuation en deux semaines. Il y a à peine une semaine et demie, il a dû quitter son domicile pendant quatre jours et son garage a été inondé.

L'homme qui conduit aussi un tombereau et qui a aidé aux travaux de réparation d'une digue de la ville est reconnaissant envers les membres des Forces armées canadiennes qui ont tenté de protéger son quartier à l'aide de sacs de sable.

Ils font de leur mieux pour sauver nos maisons. Espérons que leur travail acharné portera fruit.

Aman Kang a dû quitter sa maison tôt, dimanche matin. Photo : Radio-Canada

Sinistré lui-même, il vient en aide aux autres

On a passé quelques nuits sans dormir , dit Jake Buskell, qui a dû, lui aussi, quitter Huntington Village avec sa famille pour la deuxième fois en deux semaines, dimanche matin.

M. Buskell, qui est président du club de rugby d’Abbotsford, est toutefois content d’avoir pu contribuer aux efforts d'aide aux sinistrés, dans les derniers jours. Des membres de son club ont aidé à nettoyer les granges des fermiers et les sous-sols inondés.

Par moment, l’émotion a été très forte, dit-il. On rencontre beaucoup de fermiers épuisés qui travaillent 20 heures par jour, sans arrêt, pour permettre à leurs fermes de survivre. Et puis, lorsqu’ils retrouvent leurs maisons, ils découvrent qu'elles sont complètement détruites.

Le fait de pouvoir contribuer aux efforts de nettoyage a été extrêmement satisfaisant, dit-il.

Pour changer un peu les idées de ses enfants après avoir quitté sa maison, dimanche matin, il a décidé de les amener à Squamish et de leur offrir un passage sur le train de Noël.

Jake Buskell se dit aussi chanceux parce que, lors de la première évacuation, aucune eau n’est entrée dans sa maison.

Avec les informations de Katie Nicholson