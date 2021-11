L’inflation pousse de plus en plus de personnes vers Moisson Kamouraska

L'achalandage auprès de l'organisme a augmenté d'environ 15 % dans les derniers mois, avec l'arrivée de demandeurs qui n'avaient jamais, jusqu'ici, bénéficié des services de la banque alimentaire.

Ce sont de nouvelles personnes, de nouveaux demandeurs qui utilisent nos services pour la première fois , souligne Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska.

Elle explique cette forte demande par la hausse du prix des produits de première nécessité au cours des derniers mois. La hausse des prix à la pompe et dans les épiceries a fait grimper l'inflation annuelle canadienne à 4,7 % en octobre.

Face à cette hausse de la demande, Moisson Kamouraska a mené, dimanche, une activité de collecte de denrées à La Pocatière.

Plus de 135 kilogrammes (ou 300 livres) de denrées alimentaires ont pu être amassées et serviront à bonifier les quelque 400 paniers de Noël que prépare l'organisme pour les Fêtes.

Moisson Kamouraska ramassait des denrées alimentaires au cinéma Le Scénario, à La Pocatière. Photo : Gracieuseté : Mireille Lizotte

Selon Mireille Lizotte, le visage de la pauvreté est en train de changer : elle touche maintenant tout le monde.

[On voit des] personnes âgées, parce que l'aide financière qu'ils reçoivent n'est pas égale à l'augmentation des prix en épicerie. On voit aussi de jeunes étudiants et beaucoup de jeunes familles qui utilisent nos services , détaille-t-elle.

« C'est un peu effrayant parce qu'on se demande comment on va faire pour arriver à desservir encore plus de gens qui sont en situation de pauvreté ou de précarité. » — Une citation de Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska

Des besoins à l'année longue

Mireille Lizotte lance un appel à la solidarité pour permettre à l’organisme de répondre aux besoins de ses demandeurs.

La directrice générale se dit prête pour les Fêtes, mais elle espère surtout que les dons continueront après le Nouvel An.