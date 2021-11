Les Roughriders affrontent les Stampeders en demi-finale de l’Ouest

Il s'agit du premier match en séries éliminatoires depuis 2019 pour les Riders, alors que la saison 2020 a été annulée en raison de la COVID-19.

Le vert et blanc s’est incliné lors de deux de ses trois derniers matchs de saison. Même si l'équipe doit mieux jouer et être plus disciplinée, l'entraîneur-chef des Riders Craig Dickenson dit que sa formation est prête pour ce match.

« Nos joueurs ont pratiqué sérieusement toute la semaine. Nous sommes prêts. » — Une citation de Craig Dickenson, entraineur-chef des Roughriders de la Saskatchewan

Les deux équipes se sont affrontées à deux reprises cette saison remportant chacune une victoire.

L’équipe victorieuse affrontera les Blue Bombers de Winnipeg lors de la finale de l’Ouest dimanche prochain.