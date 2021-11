Un avion sera déployé au-dessus de la Manche pour repérer les passeurs de migrants

Cette rencontre a lieu quatre jours après le pire drame migratoire survenu dans la mer séparant la France du Royaume-Uni : le naufrage d'un bateau pneumatique qui a coûté la vie à au moins 27 personnes, mercredi.

Ces morts sont trop nombreux et nous ne pouvons pas accepter que d'autres personnes meurent , a déclaré M. Darmanin à l'adresse de ses invités, les ministres responsables de l'immigration allemand, néerlandais et belge, ainsi que la Commissaire européenne aux Affaires intérieures et les directeurs des agences européennes de police criminelle Europol et des frontières Frontex.

L'avion de Frontex va jour et nuit pouvoir aider les polices française, néerlandaise et belge , a précisé M. Darmanin, réaffirmant aussi la volonté de Paris de travailler avec ses amis britanniques , pour mieux tarir cette voie migratoire, mais sur un pied d'égalité .

La réunion n'était pas anti-anglaise, elle était pro-européenne , a-t-il souligné.

Dans une déclaration commune, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la France ont convenu de renforcer leur coopération opérationnelle contre les trafics, mais aussi d'améliorer la coopération conjointe avec le Royaume-Uni .

Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est adressé aux journalistes à l'issue d'une réunion à Calais. Photo : afp via getty images / FRANCOIS LO PRESTI

Gérald Darmanin avait désinvité son homologue britannique, Priti Patel, en riposte à une lettre publiée jeudi soir sur Twitter par Boris Johnson, demandant à Paris de reprendre les migrants arrivant de France au Royaume-Uni.

Nous devons travailler avec nos amis britanniques et leur dire un certain nombre de choses : d'abord, nous aider collectivement à mieux lutter contre les passeurs. Des renseignements nous manquent, des réponses ne sont pas toujours au rendez-vous – des demandes de la police française, par exemple , a ajouté M. Darmanin.

Mais il faut aussi lutter contre l'attractivité anglaise auprès des migrants, avec notamment un marché du travail qui fait que sans pièce d'identité, vous pouvez travailler , a-t-il ajouté, relevant aussi qu' il n'y a plus de voie légale pour demander l'asile en Angleterre .

« Pourquoi tellement de personnes veulent arriver au Royaume-Uni et voient le Royaume-Uni comme l'eldorado? » — Une citation de Sammy Mahdi, secrétaire d'État à l'Asile et la Migration de Belgique

Il faut qu'on avance de manière beaucoup plus rapide pour garantir que ces drames là n'arrivent pas parce que se pointer du doigt ne sert à rien , a ajouté M. Mahdi.

Côté allemand, Stephan Mayer, le secrétaire d'État parlementaire au ministère fédéral de l'Intérieur, a jugé urgente l'adoption d' un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni concernant les migrations, plaidant pour un accord post-Dublin entre l'Union européenne et le Royaume-Uni .

À bord de fragiles embarcations, des migrants tentent presque quotidiennement de rallier les côtes anglaises. Ces traversées se sont développées depuis 2018 face au bouclage du port de Calais et d'Eurotunnel que les migrants empruntaient en se cachant dans des véhicules.