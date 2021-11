Après une année difficile, les centres de ski de l’Ontario sont impatients d’ouvrir

À Antoine Mountain, une montagne d’une quinzaine de pistes à Mattawa, les canons à neige fonctionnent à plein régime. La petite entreprise, qui est nichée à la frontière entre l’Ontario et le Québec, espère ouvrir en grand dès la fin du mois de décembre.

L'année passée on n’a pas eu tant d'opportunités de venir faire du ski, de s'amuser dehors. Alors cette année on veut vraiment en profiter , lance l’opérateur d'équipement Serge Gingras, qui est natif de la région.

Enchaînant les quarts de travail de 12 heures, il a pour mission, avec les autres employés du centre de ski, de s'assurer que les canons à neige de cessent jamais de fonctionner.

« On veut vraiment être certain qu'on a une belle pente, une belle montagne pour les gens. » — Une citation de Serge Gingras, opérateur d’équipement à Antoine Mountain

Serge Gingras a pu commencer à enneiger les pistes plus tôt qu'à l'habitude cette année. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Repartir à neuf

Contrairement à ceux du Québec, les centres de ski de l'Ontario n’ont pas eu l’autorisation d’ouvrir durant la période de confinement qui a marqué le début de l’hiver 2020-2021.

Pendant des semaines, ils ont entretenu leurs pistes en vain, essuyant des millions de dollars en pertes de revenus et en frais opérationnels.

La plupart des centres de ski ont pu accueillir les skieurs à nouveau à partir du mois de février. Toutefois, dans certaines régions, les centres de ski ont dû patienter jusqu’au mois de mars avant de pouvoir ouvrir leurs pistes à nouveau.

À Antoine Mountain, cela s'est traduit par une saison très difficile de seulement cinq jours.

À deux heures de route au nord de Toronto, le centre de ski Blue Mountain s’est retrouvé dans une situation similaire. La montagne, qui est l’une des plus importantes de la province, a été privée de skieurs pendant la période des fêtes - qui est aussi sa période la plus lucrative.

Des skieurs à la station Blue Mountain, à deux heures au nord de Toronto. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

C’était vraiment difficile de voir les pentes complètement vides, alors que les conditions météorologiques étaient idéales , se rappelle Tara Lovell, porte-parole de Blue Mountain.

Les deux centres de skis ontariens regardent maintenant vers l’avenir. Ils comptent sur des conditions météorologiques favorables pour permettre aux skieurs de revenir sur leurs pistes avant la fin du mois de décembre.

« On doit vraiment s’accrocher à la positivité. La saison dernière était la plus difficile de notre existence. Et on espère que ça reste comme ça! » — Une citation de Tara Lovell, porte-parole de Blue Mountain

La porte-parole d'Antoine Mountain, Sarina Goad, parle avec le même optimisme.

Ça va être notre meilleure saison. [...] Tout le monde a hâte de retourner dehors, de voyager, d’aller quelque part. Je sens que les gens vont accourir à la station , lance-t-elle.

Sarina Goad, porte-parole d'Antoine Mountain. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

La santé publique de l’Ontario ne prévoit pas exiger le passeport vaccinal pour profiter des pentes enneigées. Dans les chalets, toutefois, la preuve de vaccination sera nécessaire pour fréquenter les restaurants et les bars.

Préparez vos skis et vos planches à neige

De son côté, l’Association des centres de ski de l'Ontario assure avoir rencontré des représentants du gouvernement provincial à de nombreuses reprises cet été et cet automne afin de préparer adéquatement les établissements à la saison hivernale.

Elle assure que chacun des centres de ski membre de son organisation suit les consignes de la santé publique, et que certains vont même jusqu’à établir des politiques plus sévères.

L'an passé, les centres de ski de l'Ontario ont été fermés pendant de nombreuses semaines. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Comme elle l’a fait l’an passé durant la période de confinement, l’association continue de marteler que le ski est une activité sécuritaire en temps de pandémie.

On comprend mieux comment le virus se transmet, et on sait qu’être dehors durant l’hiver est sécuritaire , estime son président Kevin Nichols.

Comme les centres de ski membre de son association, il mise sur une saison de ski sans interruption cette année.