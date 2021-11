Les stations de ski de l’Abitibi-Témiscamingue amorcent les derniers préparatifs

Le directeur général du Mont Kanasuta, Alain Vanier, soutient que les précipitations de neige reçues aideront grandement la station à ouvrir ses portes à la date souhaitée.

C’est positif dans tous les sens, ça donne le signal aux gens que l’hiver s’en vient, car quand il y a de la neige en ville, il y en a encore plus ici. Quand il tombe deux ou trois centimètres en ville, des fois ici, c’est sept ou huit centimètres. [Vendredi], il est tombé facilement un 12 à 15 centimètres en haut de la montagne, plus les sept ou huit centimètres qu’on a eus la semaine précédente et la fabrication de neige qui est en cours, alors on est sur la bonne voie pour ouvrir le 11 décembre, qui est la date qu’on vise , affirme-t-il.

Le directeur général du Mont Kanasuta, Alain Vanier Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Les températures froides observées durant les derniers jours de novembre rendent aussi possible la fabrication de neige artificielle.

C’est excellent, c’est ce qu’on recherche. Plus froid que -8 °C, c’est l’idéal et au-dessus de -5 °C, il y a très peu d’eau qui sort des canons et la fabrication est minime. La nuit, avec des -10 °C ou -15 °C, c’est parfait , explique Alain Vanier.

Les températures froides ont permis aux canons à neige de fonctionner lors de la dernière fin de semaine de novembre en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Courtoisie

À Barraute, les plus récentes précipitations de neige réjouissent également la directrice générale du Mont Vidéo, Christine Martineau.

On est très contents, avec la saison qui approche. On a vraiment hâte de pouvoir ouvrir, d’accueillir les clients et de pouvoir profiter des conditions de glisse. Ça s’en vient , affirme-t-elle.

Une piste enneigée au Mont Vidéo (archives) Photo : Gracieuseté : Mont-Vidéo

Mme Martineau indique viser la fin de semaine du 4 décembre pour l’ouverture de la saison.

Les canons à neige vont fonctionner tant qu’on est capable. On aimerait beaucoup ouvrir la fin de semaine prochaine [4-5 décembre]. On est toujours dépendants de la météo, mais on travaille fort pour ça , soutient-elle.

Engouement pour les abonnements de saison

Au Mont Kanasuta comme au Mont Vidéo, les ventes d’abonnements saisonniers sont au rendez-vous.

Notre prévente a super bien été, commente Alain Vanier. On a dépassé le nombre total de passes vendues l’an passé, ça veut dire qu’il y a beaucoup de gens qui veulent skier. On continue à vendre des passes donc on va avoir une très bonne année côté abonnements.

« On a déjà connu de bonnes années il y a 15 ans où le ski alpin était plus populaire, mais là on revient avec des meilleures saisons depuis deux ou trois ans. Ce qu’on me dit, c’est qu’on a un meilleur produit et que les pentes sont plus belles. On a beaucoup investi donc les gens apprécient venir faire du ski maintenant. » — Une citation de Alain Vanier, directeur général du Mont Kanasuta

Des nouveautés sur les pistes

À la station du Mont Vidéo, l’une des nouveautés sur les pistes cette année sera la présence d’un parc à neige pour les skieurs débutants. Selon Christine Martineau, ce dernier devrait être prêt vers la fin décembre ou le début janvier.

Quand l’ensemble de notre domaine skiable sera ouvert, on devrait ouvrir ce nouveau parc à neige. Il y aura de plus petits modules et on va former des gens pour enseigner dans le parc. On a plein de petites nouveautés qui s’en viennent avec ce nouveau parc à neige , stipule Mme Martineau.

L'éclairage des pistes et des bâtiments a été changé au Centre plein air Mont Kanasuta. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Au Mont Kanasuta, la principale amélioration apportée dans l’entre saisons concerne l’éclairage, à la fois sur les pistes et dans les bâtiments.