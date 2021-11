Refus massif d’étudiants africains francophones : Ottawa accusé de « discrimination »

Ce dernier ne mâche pas ses mots contre le gouvernement de Justin Trudeau et Immigration Canada, qui refuse massivement les demandes de permis d’études provenant d’étudiants étrangers francophones, principalement en Afrique, qui souhaitent venir au Québec.

« Ça n'a pas de bon sens. Encore une fois, c’est le Québec qui écope. Ce sont les francophones qui écopent. Et ce sont des étudiants africains qui écopent. »

Le taux de refus des demandes destinées au Québec est nettement plus élevé que celles émises dans les autres provinces canadiennes, a appris Radio-Canada. Il atteint ou dépasse même les 80 % selon certains pays d'Afrique francophone.

Pour gagner du temps dans l’analyse de ces dossiers, les agents d’Immigration Canada utilisent, depuis 2018, un système informatique intitulé Chinook. Celui-ci résume automatiquement différentes informations du demandeur dans une feuille de calcul Excel.

Or, c’est depuis l’implantation de cet outil que l’écart s’est creusé entre le Québec, qui reçoit majoritairement des demandes de candidats francophones, et le reste du Canada.

Le système Chinook était complètement méconnu jusqu’à tout récemment. Son fonctionnement a été dévoilé dans le cadre d'une poursuite judiciaire impliquant le ministère fédéral de l’Immigration.

Assurément qu’on est devant une situation de discrimination. Je ne vois pas comment on pourrait penser le contraire , affirme Alexis Brunelle-Duceppe.

Sur les réseaux sociaux, le chef du Bloc québécois a utilisé des termes similaires.

« Si Québec pratiquait une fraction de cette discrimination contre quiconque ne parle pas français, on se ferait traiter de racistes par Justin Trudeau. »

Le gouvernement du Québec ne cache pas, lui aussi, son vif mécontentement. Après avoir demandé dans un premier temps des clarifications , le ministre provincial de l’Immigration, Jean Boulet, a haussé le ton contre Ottawa, après la diffusion du reportage de Radio-Canada.

À ses yeux, ces taux de refus massifs sont inacceptables et discriminatoires .

« C’est important pour moi d’enquêter. Si on a besoin de redresser le tir, il faut le faire rapidement. »

[Cette situation] me préoccupe énormément. Je vais parler très rapidement avec mon nouvel homologue [Sean Fraser]. Il faut connaître les véritables motifs [de ces refus] , assure-t-il. Le gouvernement du Québec et nos institutions font énormément d’efforts de recrutement d’étudiants internationaux francophones; donc, j’ai besoin de savoir.

Ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann assure quant à elle avoir déjà contacté Ottawa sur ce sujet. En vain. À l'époque, on avait transmis une lettre au ministre de l'Immigration de l'époque [Marco Mendicino] pour lui dire que, vraiment, il fallait que ça change , déclare-t-elle.

Nous avons besoin de ces étudiants, explique-t-elle. On a besoin qu’Ottawa modifie sa façon de faire.

« On est très conscient du problème. il y a quelque chose qui nous apparaît très problématique. Les données qu’on a nous inquiètent. »

Le Parti québécois tient une position identique. Si Immigration Canada voulait nuire aux efforts du Québec pour attirer des étudiants francophones dont on souhaite qu’ils s’établissent ensuite ici, il n’agirait pas autrement , dénonce la députée Méganne Perry Mélançon.

Cette situation est intolérable , juge, avec véhémence, le chef adjoint du Nouveau Parti démocratique (NPD), Alexandre Boulerice.

« [Ce système] semble bel et bien faire de la discrimination systémique. Nous demandons des correctifs rapidement et plus de transparence de la part du ministère. »