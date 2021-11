COVID-19 : 61 nouveaux cas à Ottawa

On recense 61 nouveaux cas d’infection à la COVID-19 dimanche à Ottawa, la plus importante hausse de cas depuis le début du mois d’octobre.

Toutefois, aucun décès n’a été rapporté depuis les dernières 24 heures, selon Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ).

Des 345 cas actifs, on compte 10 hospitalisations, mais aucun patient aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, SPOSanté publique Ottawa a recensé 31 943 cas de COVID-19 sur le territoire de la capitale fédérale.

La tranche d’âge la plus représentée dans le nombre de cas demeure celle des enfants de 0 à 9 ans. Toutefois, la vaccination de ce groupe d’âge a débuté il y a quelques jours dans la région d’Ottawa et en Outaouais.

Dans son ensemble, la province de l’Ontario a pour sa part rapporté dimanche 964 nouveaux cas de COVID-19, une hausse quotidienne notable par rapport aux six derniers mois. On recense aussi un décès en lien avec le coronavirus à l’échelle de la province.

Du côté du Québec, on recense 875 nouveaux cas et aucun décès depuis les 24 dernières heures.