Deux tronçons endommagés de la Transcanadienne à Terre-Neuve rouvriront lundi

Le ministère provincial des Transports et de l’Infrastructure a confirmé dimanche après-midi que deux des quatre tronçons de la Transcanadienne endommagés par les intempéries de la semaine dernière dans le sud-ouest de Terre-Neuve allaient rouvrir à la circulation lundi.

Des réparations ont été effectuées sur ces sections juste au nord de Little Paradise Park.

À certains endroits, la circulation se fera dans une seule voie pour le moment.

On avertit les usagers de la route que des ouvriers et leurs véhicules seront toujours présents et réitère l’importance d’observer les règles de sécurité routière lorsqu’on les croise.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les travaux se poursuivaient dimanche pour rétablir la circulation dès lundi sur la Transcanadienne au nord de Little Paradise Park. Photo : Radio-Canada / Héloïse Rodriguez

Le ministère vise la réouverture des deux autres tronçons endommagés de la Transcanadienne, près de Port-aux-Basques et à Little Paradise Park, en milieu de semaine prochaine.

Les réparations avancent comme prévu à ces deux endroits, affirme dimanche le ministère.

La Transcanadienne endommagée près de Port-aux-Basques, à Terre-Neuve, le 25 novembre 2021. Photo : CBC / Troy Turner

Un système dépressionnaire a occasionné des pluies abondantes les 23 et 24 novembre dans le sud-ouest de Terre-Neuve. Elles ont endommagé des routes et des infrastructures, et entraîné des inondations par endroits.

Les Forces armées ont été envoyées en renfort à Terre-Neuve-et-Labrador au courant de la fin de semaine.

La même tempête a aussi causé des dommages et des inondations au Cap-Breton, à l’extrême est de la Nouvelle-Écosse.