Les eaux du fleuve Nooksack se déplacent vers Abbotsford

Dimanche après-midi, les autorités du comté Whatcom ont fait savoir à la Ville d’Abbotsford que le fleuve avait rompu la digue à Everson. Le maire Braun estime que l’eau pourrait atteindre Abbotsford sous peu.

La fonte des neiges du mont Baker dans l’État de Washington joue aussi un rôle dans ces inondations, précise le maire, sans oublier les quelque 100 millimètres de pluie qui sont tombés à Abbotsford ce week-end.

Le problème, c’est que l’eau n’a nulle part où aller [puisque] la terre est comme une éponge et elle est toute mouillée , explique le maire.

Par ailleurs, à 3 h 15 dimanche matin, Abbotsford a lancé un ordre d’évacuation aux habitants de 90 propriétés du quartier Huntingdon Village.

Il s’agit des secteurs suivants :

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait besoin de plus de ressources devant ces inondations, Henry Braun a déclaré que la Municipalité avait tout ce dont elle avait besoin, si seulement elle pouvait arrêter la pluie.

Les digues d’Abbotsford sont en meilleur état qu'elles ne l’étaient avant la première rivière atmosphérique le 14 novembre, a-t-il ajouté en conférence de presse : J’ai bon espoir que nous avons fait ce que nous pouvons faire et que nous sommes aussi prêts que possible, pour ce qui va suivre.

En même temps, Henry Braun et la Ville d’Abbotsford se préparent au pire pour la semaine à venir.

Le pire scénario serait un pur cauchemar , prévient le maire.

« Si l’eau atteint les pompes, on devra les arrêter. Si c'est le cas, le lac redeviendra ce qu’il était il y a 10 ans et on aura jusqu’à 3 mètres d’eau par-dessus l’Autoroute 1 pendant un an. »