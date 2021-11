Des vidéos d’une intervention musclée du Service de police de Québec sont « excessivement choquantes et troublantes », estime la cheffe du Parti libéral du Québec. Dominique Anglade exige qu’une enquête indépendante soit lancée pour faire la lumière sur les événements.

Rassemblés dans la capitale nationale pour leur congrès, des députés du Parti libéral du Québec (PLQ) n’ont pas tardé à réagir.

La cheffe Dominique Anglade, en plus d’exiger une enquête indépendante, admet que les vidéos soulève la question du profilage racial puisque certains jeunes interpellés sont noirs.

Je ne peux pas répondre à la question. C’est pour ça qu’il faut faire une enquête indépendante. Mais ce que j’ai vu, c’est excessivement choquant. On voit des jeunes, un qui se fait balayer de la neige au visage. Ça soulève des questions , affirme-t-elle en mêlée de presse avec les journalistes.

Dominique Anglade s'adresse aux médias présents lors du 34e Congrès des membres du PLQ (archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Peu de détails ont été dévoilés sur les circonstances entourant l’interpellation de plusieurs jeunes au centre-ville de Québec dans la nuit de vendredi à samedi.

Par communiqué, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) indique que les vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont été envoyées à la direction et au module des normes professionnelles, qui font enquête.

De son côté, aussi par comuniqué, la Fraternité des policiers et policières invite le public à faire preuve de réserve et à attendre que soit connu tout le contexte précisant qu' un tel montage ne présente uniquement qu'une courte partie de cette intervention .

Difficiles à regarder

Le premier ministre François Legault a réagi sur Twitter.

J'ai pris connaissance moi aussi des images troublantes qui circulent sur les réseaux sociaux , écrit-il en partageant un message du maire de Québec. La lumière doit être faite sur cet événement.

Extrait d'une vidéo de l'intervention musclée

Par écrit, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique soutient que les images vidéo qu’elle a vues sont difficiles à regarder .

Étant donné que le corps de police a déclenché une enquête interne pour faire la lumière sur cet événement, j’en attendrai les résultats avant de commenter davantage , écrit Geneviève Guilbault.

Pour le moment, cette dernière n’a pas encore indiqué si une enquête indépendante sera lancée.

L'ancien directeur adjoint à la Sûreté du Québec Marcel Savard, croit que le lancement d'une enquête interne constitue un minimum .

Arrestation musclée à Québec

Bien qu'il réitère son entière confiance au processus d'enquête interne, il souligne que la population a présentement besoin d'être rassuré devant des images extrêmement embarrassantes et troublantes .

D'autres options sont disponibles. On peut demander à un autre service de police de faire enquête, ce qu'on voit régulièrement. La ministre pourrait aussi décider d'assigner le Bureau des enquêtes indépendantes , précise l'ancien policier.

Efforts discrédités

L'historien, auteur, conférencier et artiste hip-hop Webster, né à Québec, n'hésite pas à parler de l'aspect racial de l'intervention musclée.

J'ai trouvé cela disgracieux. On voit réellement des policiers qui frappe les jeunes, plusieurs policiers sur un jeune noir. On voit aussi un policier qui traîne une jeune afro-québécoise. Je trouve que ça discrédite les efforts du SPVQ pour ressouder les liens avec la communauté , affirme-t-il.

Aly Ndiaye, alias Webster Photo : Caputre d'écran

Webster soutient que les politiciens comme le premier ministre François Legault devraient reconnaître que le racisme systémique existe au Québec.

Je crois aussi que les corps policiers travaillent à l'embauche de personnes noires, autochtones, asiatiques. Mais ça doit aller plus loin. Il faut que l'approche et les méthodes de travail changent , ajoute l'artiste et militant.

Beaucoup de questions

Les réactions politiques continuent d'affluer.

Sur Twitter, le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Benoit Charette, a écrit ceci :

Ces images soulèvent effectivement des questions. Des vérifications sont en cours et une enquête en découlera. Je suivrai les conclusions de ces démarches avec grande attention.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, tiendra un point de presse à l'hôtel de ville à 15 h pour faire le point.

Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamond, a exprimé la même demande.

