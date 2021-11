Les intempéries pourraient nuire au magasinage des fêtes en Atlantique

Alors que la fièvre du Vendredi fou se déroule en ligne et que le magasinage des fêtes bat son plein, des retards de livraisons sont à prévoir en Atlantique en raison des récents événements météorologiques au Canada.

Le directeur général de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique, Jean-Marc Picard, déclare que les inondations enregistrées en Colombie-Britannique, bien qu’à l’autre bout du pays, ont engendré un blocage sur toute la chaîne d’approvisionnement canadienne.

La plupart des produits en provenance de l’Asie, par exemple, passent normalement par Vancouver à leur arrivée au Canada.

« Si vous achetez quelque chose en ligne aujourd’hui et êtes habitués à recevoir vos commandes en deux jours, vous pouvez ajouter quelques semaines à ce calcul. Tout dépend cependant de la provenance de l’article commandé. » — Une citation de Jean-Marc Picard, directeur général de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique

Par ailleurs, les traversiers de Terre-Neuve-et-Labrador ont également été touchés par les récentes intempéries dans cette province.

Les Terre-Neuviens doivent s’attendre à voir certains produits non essentiels absents des tablettes de magasins pour une courte durée, selon Jean-Marc Picard.

Itinéraire dévié

En Colombie-Britannique, de nombreuses routes principales sont impraticables et leurs réparations pourraient prendre des jours, sinon des semaines.

Jean-Marc Picard ajoute que la réparation de certaines routes secondaires pourrait prendre jusqu’à six mois.

Le plus grand port du Canada et les principaux chemins de fer ont également été affectés par les répercussions des pluies diluviennes.

Un glissement de terrain a emporté une grande partie de l'autoroute de Coquihalla, en Colombie-Britannique. Photo : Ministère des Transports de C.-B.

Pour les camionneurs, des détours sont effectués en passant par les États-Unis, puis en remontant au Canada par l’Alberta ou par d’autres provinces , explique Jean-Marc Picard. Ça demeure évidemment un défi. […] Quand du jour au lendemain, votre itinéraire est jeté par la fenêtre, ce n’est pas facile.

Les camionneurs doivent néanmoins continuer à respecter le règlement sur les heures de conduite et de repos.

Donc, le trajet d’une cargaison pourrait leur prendre quatorze heures de route en passant par les États-Unis, au lieu des huit heures, puisque les camionneurs doivent s’arrêter en chemin.

Pandémie et pénurie de chauffeurs

En plus des récentes intempéries, l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique recense une pénurie de conducteurs et la pression monte.

La COVID-19 n’a pas aidé non plus , rappelle Jean-Marc Picard.

Jean-Marc Picard, directeur général de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique. Photo : Radio-Canada / Guillaume Aubut

On essaie de recruter le plus de gens possible : des jeunes, des immigrants, des femmes… Mais ça ne va pas assez vite pour nous , ajoute-t-il.

« C’est la pire situation que j’ai vue en dix ans. C’est vraiment ingérable en ce moment, et l’on est à un point critique : des camions sont parqués dans des stationnements, car nous n’avons plus de conducteurs. Chaque semaine, ça s’aggrave. » — Une citation de Jean-Marc Picard, directeur général de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique

Le mois de décembre est toujours occupé, mais il le sera doublement cette année pour nous, ça, c’est sûr , conclut-il.