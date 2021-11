Un fonds de 650 000 $ pour les organismes affectés par la pandémie en Abitibi-Ouest

Financé par le gouvernement du Québec, le fonds, d’une valeur totale de 650 000 $, permettra de donner un coup de pouce aux organismes ayant subi des pertes de revenus ou ayant vu leurs dépenses augmenter en raison de la pandémie.

Le préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest, Jaclin Bégin, explique que l’aide financière du gouvernement venait avec certaines conditions.

Quand on a reçu cet argent-là, il y avait quand même des critères assez spécifiques par le gouvernement et un de ces critères-là était d’aller aider les organismes de notre territoire qui, on va se le dire, en ont arraché depuis le début de la pandémie , dit-il

Jaclin Bégin, préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest (archives) Photo : Radio-Canada / Piel Côté

« Ce qu’on souhaite, c’est être capable de subvenir aux besoins des organismes qui nous amènent beaucoup et qui donnent d’excellents services sur notre territoire. On est très très contents de pouvoir les aider. » — Une citation de Jaclin Bégin

M. Bégin indique que le fonds soutiendra également les organismes à but non lucratif et les coopératives non financières inscrites au registre des entreprises du Québec souhaitant mettre sur pied de nouveaux projets ou de nouvelles activités rendus nécessaires ou ayant été stimulés par la pandémie.

Le préfet d’Abitibi-Ouest soutient que les organismes dont la mission est liée à l’aide aux personnes en situation de vulnérabilité, comme la lutte à la pauvreté, les services à la jeunesse, l’aide aux personnes âgées et les services aux personnes victimes de violence figurent parmi les priorités.

Les organismes faisant la promotion du sport et des saines habitudes de vie, ou faisant partie du domaine de la culture, du tourisme et de la protection de l’environnement, notamment, sont aussi invités à déposer un projet d’ici le 31 janvier 2022.