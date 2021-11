COVID-19 : l’Ontario recense un sommet de cas quotidiens en près de 6 mois

Santé publique Ontario confirme 964 nouvelles infections à la COVID-19 ce dimanche, un sommet en près de six mois.

La progression du virus repart à la hausse ce dimanche en Ontario. La dernière fois que la province a recensé plus de cas quotidiens remonte au 30 mai dernier.

Le bilan de la santé publique fait aussi état de 558 nouvelles guérisons et d’un décès supplémentaire. Depuis le début de la pandémie, 9994 Ontariens sont décédés après avoir contracté la COVID-19.

On compte un patient de plus admis en soins intensifs ce dimanche, pour un nouveau total de 134. Seuls 11 d’entre eux sont complètement vaccinées, selon la ministre de la Santé Christine Elliott.

Côté dépistage, 29 692 tests ont été effectués au cours des dernières 24 h.

Contactés par Radio-Canada, la santé publique de l’Ontario et le ministère de la Santé n’ont pas donné suite à nos questions concernant le dépistage du nouveau variant Omicron. En date de dimanche matin, le Canada n'a officiellement recensé aucun cas du variant Omicron sur son territoire.

Vaccination

À l'heure actuelle, près de 89,6 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 86,3 % ont reçu deux doses. Près de 33 250 doses ont été injectées durant la journée de samedi.

Par ailleurs, depuis jeudi, des doses pédiatriques sont disponibles pour les enfants de 5 à 11 ans en Ontario. Elles peuvent être administrées, selon les régions, dans des centres de vaccination de masse, des cliniques éphémères, des hôpitaux et centres de santé et des pharmacies, notamment.