Une exposition d’œuvres de Bob Dylan s’ouvre à Miami

L'exposition la plus complète d'arts visuels du lauréat du prix Nobel à être organisée aux États-Unis sera présentée à partir de mardi à Miami au Patricia & Phillip Frost Art Museum. Quarante nouvelles œuvres de l'auteur-compositeur de 80 ans seront présentées pour la première fois.

L'exposition, qui présente plus de 180 acryliques, aquarelles, dessins et sculptures en ferronnerie, débutera la même semaine que la foire Art Basel Miami Beach et se poursuivra jusqu'au 17 avril.

Une sculpture en ferronnerie de Bob Dylan, intitulée «Untitled II» Photo : afp via getty images / CARL COURT

Retrospectrum comprend des œuvres de Dylan datant des années 1960, à commencer par des croquis au crayon qu'il a faits de certaines de ses chansons telles que Highway 61 Revisited et Like a Rolling Stone. Ses pièces, empruntées à des collections privées du monde entier, comprennent également des croquis abstraits des années 1970 et sont présentées dans six grandes salles, mais la grande majorité d'entre elles ont été créées au cours des 15 dernières années.

Il était reconnu de toutes les manières possibles en tant qu'écrivain, compositeur, chanteur, interprète, etc. Le public peut maintenant voir le dernier morceau , a déclaré Shai Baitel, qui a conçu le spectacle en tant que directeur artistique du Musée d'art moderne de Shanghai. Dylan est capable de s'exprimer de tant de façons.

Une toile géante à couper le souffle d'un coucher de soleil à Monument Valley, à la frontière entre l'Utah et l'Arizona, sert d'introduction aux dernières œuvres de Dylan. Le chanteur a mentionné son admiration pour le réalisateur de westerns John Ford, qui a utilisé ce paysage emblématique dans plusieurs de ses films.

Derrière le mur avec la toile illustrant des buttes rougeâtres se trouve une salle avec une nouvelle série intitulée Deep Focus, du nom d'une technique cinématographique qui empêche l'image d'être floutée.

Toutes ces images viennent de films. Elles essaient de mettre en évidence les différentes situations difficiles dans lesquelles les gens se trouvent , a dit Dylan au sujet de l'un des murs. Les rêves et les manigances sont les mêmes; la vie telle qu'elle vous frappe sous toutes ses formes.

La toile de Bob Dylan «Woman in Red Lion Pub», exposée à New York en 2014 Photo : afp via getty images / STAN HONDA

Dylan s’intéresse beaucoup à la vie urbaine, comme le préconisaient les artistes de l'école Ashcan en représentant des images réalistes de la misère des gens au tournant du XXe siècle.

Un groupe de jazz joue dans un club coloré dans l'une des peintures; un homme aux cheveux gris compte des liasses de billets dans une autre. Dylan dépeint aussi deux hommes se battant dans un combat de boxe ainsi qu'une femme assise seule dans un bar, buvant et fumant avec un regard intrigant sur son visage.

L'exposition propose des affichages interactifs pour les mélomanes. Les 64 cartes avec les mots des paroles de Subterranean Homesick Blues, qu'il a feuilletées dans l'un des premiers clips musicaux jamais tournés, ont été encadrées et alignées en huit colonnes sur huit rangées tandis que le clip est diffusé en boucle.

On ne sait pas encore si Dylan, qui est actuellement en tournée pour son trente-neuvième album Rough and Rowdy Ways, visitera l'exposition.