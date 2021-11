Vandalisme au club de football mineur des Bengals d’Orléans

Le pavillon de l’équipe de football mineur des Bengals d’Orléans s’est fait vandaliser cette semaine. Le bâtiment qui sert à la fois de vestiaire et de lieu de rassemblement pour l’équipe a été recouvert de graffitis racistes.

Les vandales ont écrit le mot en n sur le côté du bâtiment.

C’est le président de l’Association de football mineur d’Orléans, Qasim Khan, qui en a fait la triste découverte après avoir eu vent qu’il y avait eu un cambriolage au pavillon.

Voir ça ici à Orléans, en tant que personne qui est née et a grandi à Orléans, c’était un choc , déplore M. Khan.

Des bouteilles d'alcool et des dessins sur les murs

L’intérieur du pavillon a aussi été endommagé. Des ordures étaient éparpillées un peu partout sur le sol, ainsi que des bouteilles d’alcool vides et des contenants de nourriture.

Le pavillon de l'équipe de football des Bengals d'Orléans, recouvert de graffitis. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

De plus, les murs ont été recouverts de dessins d'organes génitaux masculins et d'autres ont été endommagés par des coups de pied, ajoute Qasim Khan, en ajoutant aussi qu'un trophée avait été endommagé et utilisé comme cendrier.

Les dommages monétaires c’est quelque chose, mais c’est surtout les dommages émotionnels qui vont faire mal aux joueurs , indique le président de l’Association de football mineur d’Orléans.

L’incident a été signalé, mais la police n’a pas confirmé si elle avait déclenché une enquête.

Les Bengals d'Orléans sont une équipe de football mineure qui accueille des joueurs dès l’âge de sept ans. Au-delà du sport, l'équipe participe également à des programmes de sensibilisation communautaire, tels que leur campagne contre l'intimidation.

