Un retour en douceur pour l’Opération Nez rouge en Outaouais

Dans la région, 22 bénévoles étaient à l’ouvrage, dont 12 sur le terrain, ce qui équivaut à quatre équipes de trois personnes.

Ils ont été peu sollicités, avec huit raccompagnements. À l’échelle québécoise, il y en a eu moins de 300.

Bon nombre de gens croient que le taux d’achalandage va augmenter au fur et à mesure, bien que la COVID-19 va limiter le nombre d’événements festifs.

Besoin d'un raccompagnement en Outaouais? Les lignes téléphoniques ouvrent à 19 h 30 : 819-485-0575.

En Outaouais, c’est la Fondation Pat-Burns qui organise la campagne pour une troisième année consécutive. La coordonnatrice de la campagne, Patricia Gougeon, est également la directrice des communications de la Fondation.

Elle souhaite que les bénévoles soient davantage sollicités dans les prochaines semaines puisque plus il y a de raccompagnements, plus il y a de dons.

Elle rappelle que les citoyens peuvent faire appel à Nez rouge même s’ils n’ont pas consommé d’alcool.

Il n’y aura pas de gros party de Noël, mais il y aura des soupers arrosés. Parfois, ça peut être la fatigue. On a eu une grosse journée, on boit un ou deux verres, on n’est pas nécessairement en état de conduire, alors on peut faire appel à un raccompagnement.

Partout au Québec, jusqu’à la mi-janvier, les policiers se feront de plus en plus présents sur les routes afin de surveiller si les conducteurs ne sont pas intoxiqués par l’alcool ou par la drogue.

