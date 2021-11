Le père Noël de passage à Sherbrooke pour un défilé inversé

Après une année de pause en raison de la pandémie de COVID-19, c'est un défilé très différent qui attendait les visiteurs samedi. Afin que l'événement demeure sécuritaire, ce sont les voitures qui ont déambulé à travers les chars allégoriques aménagés dans le stationnement de l'ancien Costco.

Un groupe de danseurs a assuré le spectacle sur place. Photo : Radio-Canada

Les organisateurs et les quelque 300 bénévoles ont ainsi voulu ramener la magie de Noël dans le coeur des enfants.

« Ça fait plaisir de voir les enfants cette année, autant les petits que les grands. Il y a beaucoup d'amour là-dedans ! » — Une citation de Père Noël

On a vu des sourires d'enfants, des étincelles dans les yeux des enfants, on est super contents , a souligné l'organisateur du défilé, Jean-Pierre Beaudoin.

La fête victime de son succès

L'événement a par ailleurs connu un succès indéniable. Les organisateurs ont permis à approximativement 2 000 voitures de défiler dans le village du père Noël aménagé. C'est donc dire que plusieurs milliers d'enfants privilégiés ont pu déambuler à travers les chars allégoriques. Les places se sont envolées en l'espace d'une journée.

« Les enfants ne demandent pas beaucoup. Ils demandent de l'amour et du bonheur. Ce soir, c'est ce qui leur était offert. Du beau bonheur ! » — Une citation de Mère Noël

Tous les enfants ont été émerveillés par la présence du père Noël à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

Bien qu'il soit le résultat de la popularité de l'événement, l'important achalandage a occasionné de longs délais d'attente pour les visiteurs. De même, des citoyens qui ne souhaitaient pas prendre part au défilé se sont retrouvés coincés sur la route complètement congestionnée.

À compter de 17 heures, une bonne partie du secteur était bloquée par les gens souhaitant participer au défilé. Photo : Radio-Canada

Une formule remise en question

Malgré la magie, le défilé a été critiqué par plusieurs groupes environnementaux, qui croient que la formule choisie n'était pas la bonne. Ceux-ci estiment que les organisateurs ont choisi à tort de favoriser l'automobile et donc d'émettre un surplus non nécessaire de gaz à effet de serre (GES) à un moment où la Ville de Sherbrooke a elle-même déclaré l'état d'urgence climatique.

Selon eux, il aurait fallu ouvrir cette activité aux familles pouvant venir en autobus, à vélo ou même à pied.

À Sherbrooke, on n'a pas le droit de laisser son moteur au ralenti plus de trois minutes. Là, on fait une activité où tu es obligé de rouler au ralenti. C'est un non-sens , indique le porte-parole de Vélo urbain Sherbrooke, Fabien Burnotte.

Parents et enfants faisaient la file pour prendre part au défilé inversé. Photo : Radio-Canada

Loin de vouloir condamner les instigateurs du défilé, ces environnementalistes invitent à la réflexion dans une lettre ouverte qu'ils ont adressée à l'équipe d'organisation.

On réalise qu'aujourd'hui, en 2021, au lendemain de la COP26, de l'annonce du plan climat de la Ville de Sherbrooke, pour ne nommer que cela, c'est encore normal de penser qu'on va organiser des événements qui sont faits pour les voitures, auxquels on peut se rendre seulement en voiture et qui finalement mettent l'automobile à l'honneur. Ça devient l'objet obligatoire pour participer à cette belle fête-là , ajoute la directrice générale du Conseil régional en environnement de l'Estrie, Jacinthe Caron.

À cela, Jean-Pierre Beaudoin répond qu'il ne regrette aucunement l'avenue empruntée par le comité organisateur de la fête.

On n'aime jamais ces choses-là, surtout quand c'est basé sur des arguments plus ou moins solides selon moi. [...] On ne fera pas plus de GESgaz à effet de serre qu'un défilé normal, parce que normalement, dans le défilé, il y a des camions qui tirent les chars, qui les descendent jusqu'au centre-ville, il y a 30 000 personnes qui se déplaçaient au centre-ville. Cette année, ce n'était pas une bonne idée de faire un rassemblement de 30 000 enfants au centre-ville, en pandémie, alors qu'il y a des éclosions dans les écoles.