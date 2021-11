Fabriquer des tambours pour se connecter avec ses racines métisses

Après deux ans d’arrêt en raison de la pandémie, le Métis natif de Saint-Malo Paul Desrosiers a pu animer l’atelier de fabrication de tambours.

Pour lui, c’est un retour à la tradition, car il anime cet atelier depuis près de 15 ans.

Pendant plus de quatre heures, Paul Desrosiers a aidé la dizaine de participants à créer leur propre tambour. Il s’est promené d’une table à l’autre pour transmettre son savoir-faire. Photo : CBC / Justin Fraser

[J’aime] transmettre mon savoir. C’est pourquoi je suis ici , dit M. Desrosiers aussi membre de l’ UNMSJMUNMSJM .

Une dizaine de participants se sont réunis au Chalet Louis Riel dans le quartier Saint-Vital à Winnipeg.

La plupart des participants étaient Métis, mais l’atelier était ouvert à tous. L’activité était payante et réservée aux participants doublement vaccinés. Photo : CBC / Justin Fraser

La Métisse Jocelyne Pambrun est venue concevoir un tambour avec sa fille, son gendre et ses deux petits fils.

En tant que grand-mère, je réalise que mes enfants et petits enfants n’ont jamais eu la chance de comprendre qui ils sont en tant que métis.

Jocelyne Pambrun participe à des cérémonies comme des « Danses du Soleil » et des « Danses de la Lune ». Selon elle, les tambours prennent une place importante durant les cérémonies. Photo : CBC / Justin Fraser

« [C’est important de savoir] qu’est-ce qui est important pour nous et qu’est-ce qui a façonné qui nous sommes. Nos tambours, nos danses, mais aussi notre sens de l’entraide et nos relations avec les autres. » — Une citation de Jocelyne Pambrun, Métisse

L’atelier a piqué la curiosité de Siku Mauro, le petit-fils de 8 ans de Jocelyne Pambrun. Il veut d’ailleurs approfondir ses connaissances.

« Je veux apprendre comment jouer parce que c’est cool. Ça a pris presque toute la journée pour faire ça, mais c’est worth it [ça vaut le coup]. C’est un instrument différent de ce que tu vois chaque jour. »

Nathalie Pambrun, Jocelyne Pambrun, Siku Mauro, Jaco Mauro et Ian Mauro fabriquent un tambour. Photo : Radio-Canada / Zoé Le Gallic-Massie

Conjuguer la chasse et l'art

Paul Desrosiers profite de l’atelier pour utiliser toutes les parties de l’animal qu’il a chassé.

On est une famille de chasseurs, je chasse avec sept personnes de ma famille. Deux fils, un petit fils et trois neveux. Cette année, à la poudre noire on a attrapé sept chevreuils et à la carabine on en a attrapé dix , raconte M. Desrosiers.

Les peaux de chevreuils servent à recouvrir l’instrument à percussion.

Nous autres, on a été domptés, quand tu as en a trop, on aime ça [en donner].

Tout le contour de la peau est d’abord découpé avec des demi-cercles. La peau est ensuite déposée sur la structure de bois. Photo : Radio-Canada / Zoé Le Gallic-Massie

Les peaux se présentent en cuir brut, non traité et non tanné. Elles sont plus pâles.