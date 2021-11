Mario, un nouvel album 100 % Marième

Après quelques années d’absence sur la scène musicale, qu’est-ce que ça fait d’être de retour?

Ça fait du bien de revenir avec un album. Les dernières années m’ont permis de faire cet album-là parce que c’est difficile sur le couple, sur la famille. J’avais envie de faire quelque chose de 100 % pour moi. D’où le titre Mario. Vous ne le savez pas, mais les gens proches de moi m’appellent Mario, c’est mon surnom.

C’est un peu ça le sceau de cet album-là, c’est un album qui me ressemble avec des thèmes qui me ressemblent et des collab qui sont des relations de longue date.

C’est sans compromis, sans complexes. Ça fait du bien d’avoir cette parole libérée. Dans Au cœur de ma ville, je parle de mon quartier Limoilou qui m’est cher. Ça me fait du bien de chanter clairement et avec autant d'authenticité. C’est une belle libération pour moi.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Quand on dévoile son surnom, on dévoile une partie de son intimité. Mais à quel point l’actualité a aussi inspiré les paroles de ces nouvelles chansons?

Mon frère et moi, on a fait quelques collaborations. Une chanson comme Go Go Gadget qui fait référence à Inspecteur Gadget et à la brutalité policière... les gens m’ont posé la question: est-ce que les derniers événements t’ont inspiré? Oui, mais c’est mon combat depuis que je suis née. Le racisme, la brutalité, 400 ans d’histoire. On a toujours été dans ça.

Les thèmes peuvent être durs, mais la musique reste très rythmée…

Je me suis rendu compte qu’avec le temps, la musique que je faisais qui perdurait, c’est celle que je faisais en spectacle. J’avais l’impression que les autres chansons, elles mouraient quand je ne les faisais pas sur scène. J’ai besoin de danser, de bouger, j’ai envie que ça soit festif. Donc oui, il y a des textes plus crus, mais c’est super dansant. Moi, je danse tout le temps de toute façon!

Est-ce qu’on peut s’attendre à des spectacles sous peu?

Je le souhaite! Moi, j’aime beaucoup les spectacles extérieurs, les festivals. On s’enligne pour avoir des belles scènes!

Avec les informations de Guillaume Dumas à l’émission C’est encore mieux l’après-midi