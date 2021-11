Brad Jacobs trop fort pour Kevin Koe

Brad Jacobs a guidé son équipe basée en Ontario vers une victoire de 8-1 face à la sélection albertaine menée par Kevin Koe. La formation ontarienne rejoindra celle du Terre-Neuvien Brad Gushue en finale.

C’est une décision de Kevin Koe qui a mis fin à cette demi-finale clairement dominée par son adversaire.

Le capitaine de l’équipe victorieuse a affirmé que la session d'entraînement s'est tellement bien passée que cela a été facile d'exécuter le plan de match.

Nous avons placé des pierres à de bons endroits au bon moment. On a pris l’avantage et exploité les opportunités , a déclaré le capitaine Jacobs.

La rencontre a démarré plutôt tranquillement, avec un score bloqué à zéro de chaque côté jusqu’en troisième manche.

Un très bon lancer de Jacobs a permis à son équipe d’ouvrir le pointage avec quatre points comptabilisés en fin de troisième bout.

Kevin Koe après sa défaite en demi-finale contre l'équipe de Brad Jacobs à Saskatoon. Photo : Radio-Canada

La quatrième manche a vu la marque de l’équipe de Kevin Koe revenant au score avec un point compté.

Mais plusieurs erreurs de lancers ont permis à la formation de Jacobs de confirmer son avance en cinquième bout avec une seconde série de quatre points qui portait la marque à 8-1.

Ce que je peux dire c’est que nous étions prêts mais malheureusement nous avons raté certains coups et nous étions alors en difficulté. Rater des lancers contre une équipe aussi bonne, ce n’est pas idéal et surtout quand nous n’avions pas le marteau , a déploré le capitaine Kevin Koe, affichant sa déception après le match.

Le match s’est arrêté après la sixième manche dans laquelle l’équipe de Koe a toutefois marqué deux points supplémentaires.

Des clés pour la finale

La formation de Brad Jacobs, qui occupait le premier rang au dernier classement mondial, a rendez-vous dimanche avec celle de Brad Gushue en finale de ces essais olympiques canadiens.

Et le capitaine ontarien estime détenir les clés du succès pour cet ultime affrontement.

Nous aurons encore un entraînement demain matin et ensuite il faudra réussir à tirer avantage des situations dans le jeu. L'équipe qui mettra la pression en premier et qui contrôlera le mieux ses émotions aura le plus de chance de remporter le duel , a analysé Brad Jacobs après sa victoire du jour.

La finale homme des essais olympiques de curling aura lieu à 19 h (HNC) dimanche à Saskatoon.