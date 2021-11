Les enseignants des cégeps inquiets de la réussite des étudiants

La réussite éducative des étudiants des cégeps n’est pas assurée malgré le retour en classe en présence. C’est le constat que font des enseignants du niveau collégial qui s’inquiètent de la motivation, de l’absentéisme et des résultats décevants des premières évaluations du trimestre d’automne.

Sur le terrain, on constate une baisse de la motivation générale des étudiants , lance Valérie Bruneau, une enseignante en économie au cégep Édouard-Montpetit, en entrevue à RDI Matin samedi.

Mme Bruneau note un taux d’absentéisme plus élevé que durant la période pré-COVID. Elle l’explique en partie parce que les cours en présence remplissent certes le besoin social [...], mais les étudiants sont dépassés par la charge de travail, ils ne savent pas gérer leur temps, donc, ils vont s’absenter des cours .

Et ils font face à des échecs potentiels, remarque le vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) et responsable du regroupement cégep, Yves de Repentigny, en entrevue à RDI Matin samedi. Les résultats des étudiants, selon certains enseignants, sont inquiétants.

L’absentéisme a des impacts importants, poursuit Mme Bruneau : Ça joue sur la réussite, les moyennes d’examens sont plus faibles dans [son] secteur.

Or, au niveau académique, les élèves peuvent chercher de l’aide, il y a des ressources, mais en étant absents, sans notes de cours, c’est difficile de réussir, il faut que les étudiants viennent chercher de l’aide de leur enseignant disciplinaire , et ils ne le font que peu, se désole Mme Bruneau.

Elle explique la piètre performance des étudiants par des lacunes au niveau organisationnel et par l’enseignement bimodal. Oui, les étudiants ont moins bien performé lors des premières évaluations, mais la pandémie joue énormément, selon elle.

M. de Repentigny abonde dans le même sens. Il y a des carences à divers égards , comme des notions ou des concepts qui ne sont pas acquis, la planification et l’organisation du travail et des études . Pour lui, la pandémie a un effet catastrophique.

Le problème des horaires

Plus que l’enseignement en ligne, où il y a peut-être eu des lacunes, confie Mme Bruneau, ce sont les horaires flexibles que l’étudiant doit [lui-même] gérer, des périodes libres où il doit étudier par lui-même, la discipline qui cela requiert qui est aussi à examiner pour expliquer les difficultés des étudiants collégiaux. L’autonomie serait ainsi déficiente.

M. de Repentigny soulève aussi les troubles de santé mentale chez les étudiants – comme l’angoisse, l’anxiété, la nervosité et la dépression – pour expliquer la réussite plus hasardeuse de certains étudiants collégiaux.

Pour lui, certains enseignants ont des lunettes roses en croyant que la situation va se résorber, alors que d’autres ont des lunettes noires et pensent que la situation sera difficile pour l’année scolaire tout entière.

Une partie de la solution réside peut-être, selon M. de Repentigny, dans la diminution de la taille des groupes. Mme Bruneau croit aussi qu’il faut un meilleur encadrement pour les élèves.