Le Conseil scolaire francophone n’imposera pas la vaccination à ses employés

Le conseil d’administration du CSF a communiqué sa décision, qui avait été prise à huis clos, lors de sa réunion régulière de samedi et a publié son raisonnement sur son site web  (Nouvelle fenêtre) .

Le CSF s'abstient notamment d'exiger une preuve de vaccination à ses employés parce que les autorités sanitaires provinciales n’ont pas de directive à cet effet pour les employés scolaires. De plus, le CSF souligne le faible risque de transmission dans les écoles et le manque d'expertise médicale du conseil.

Le CSF cite aussi le souci de promouvoir un environnement d’apprentissage inclusif pour les élèves et de garder les écoles ouvertes, tout en reconnaissant la vaccination comme un moyen de limiter la propagation de la COVID-19.

La position [du conseil] est de poursuivre le bon travail de nos équipes dans nos écoles […] en se basant sur les recommandations des bureaux de santé , a dit le directeur général du conseil, Michel St-Amant, lors de la période de questions de la réunion.

Pour les commentaires qui se présenteront, on fera les suivis nécessaires avec les gens [et] ça va probablement nécessiter certaines explications.

Le CSF emboîte ainsi le pas aux autres grands conseils scolaires de la Colombie-Britannique.

Les écoles secondaires en pleine croissance

Lors de la rencontre, les conseillers scolaires ont aussi fait le point sur le nombre d’élèves dans les écoles secondaires francophones de la province, qui est à la hausse.

Le conseil voit notamment une progression constante dans la majorité de ses établissements secondaires au cours des 10 dernières années. Le nombre d’élèves de la 8e à la 12e année inscrits au conseil au total est passé de 939 élèves, en 2011-2012, à 1431 élèves, cette année.

L’élève Chloé Doyon, de l’École Carihi, à Campbell River, était présente lors de la rencontre et a expliqué les raisons du succès de son école au niveau du recrutement. Les effectifs de l’École secondaire Carihi sont passés de 11 à 39 élèves en 10 ans.

Les gens qui sont dans le programme francophone l'adorent. Ils ne veulent pas partir , dit-elle. On aime beaucoup le fait qu’on est capable d’être dans des classes avec tout le reste de nos amis qui ne sont peut-être pas francophones, mais après, on se rejoint dans notre petit groupe. On est un peu comme une famille.

Chloé Doyon fait allusion au fait que l’école secondaire Carihi est une école hétérogène, c’est-à-dire une école francophone qui existe au sein d’une école anglophone plus large, la Carihi Secondary School.

Le directeur général du CSF se réjouit de la croissance des effectifs. Oui, on est satisfait. On invite les gens en grand nombre à se joindre à la famille CSF! Il y a beaucoup de potentiel chez nous , dit Michel St-Amant.

Il ajoute que les résultats du recensement fédéral attendus l’été prochain pourront donner une idée du recrutement qui pourra se faire à l’avenir et des régions de la province qui restent non desservies.

La prochaine rencontre du Conseil scolaire francophone aura lieu le 18 décembre.

Avec les informations de Camille Vernet