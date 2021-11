Julie Doiron fait paraître son premier album en 9 ans

L'auteure-compositrice-interprète acadienne Julie Doiron surprend avec son nouvel album solo I Thought of You.

Il s'agit du premier de l'artiste depuis So Many Days, paru en 2012.

La musicienne s’est inspirée des évènements de son quotidien des dix dernières années pour composer ses chansons.

J'ai déménagé, j'ai voyagé, donc il y avait beaucoup de choses qui se passaient , se remémore Julie Doiron de cette période entre les deux albums.

Le processus de création pour [cet album]-là, c'était tellement pendant une longue durée de temps, qu'il n'y a rien de particulier, il n'y avait pas un processus spécifique , admet l'artiste, en entrevue chez elle à Memramcook.

Julie Doiron. Photo : Radio-Canada

Un album qui a pris forme petit à petit

Julie Doiron estime plutôt que l'album reflète ce qu'elle a vécu pendant cette période. En 2016 j'ai juste composé deux chansons. Et là en 2017, j'en ai composé cinq ou six, 2018 le reste et 2019 quelques-unes , énumère-t-elle.

Ça dépendait vraiment de ma vie ou ce que j'étais à ce moment-là.

« Je n'ai vu personne, je suis restée à la maison. J'avais des amis que je voyais, mais j'ai passé la plupart de mon temps à la maison à jouer de la guitare. » — Une citation de Julie Doiron

Quand il y avait quelque chose qui sortait, ça sortait assez facilement , confie Julie Doiron.

Il y avait ce thème-là de retrouver l'amour et avoir envie d'aimer et avoir envie de m'aimer moi-même... au moins essayer et de trouver ce [dont] j'avais besoin dans la vie pour me sentir bien.

Julie Doiron entreprendra bientôt une série de spectacles à Montréal, Toronto et St. Catharines en Ontario, en compagnie notamment de son conjoint, le musicien Dany Placard.

Avec des informations de Jérémie Tessier-Vigneault