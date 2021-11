COVID-19 au Témiscamingue : Claire Bolduc se montre optimiste

Le Témiscamingue est présentement l'épicentre de la pandémie en Abitibi-Témiscamingue, avec 111 des 147 cas actifs répertoriés.

La santé publique a ainsi pris la décision d'annuler tous les événements sociaux, culturels et sportifs dans le secteur pour la fin de semaine.

Selon Claire Bolduc, les mesures préventives mises en place lors des derniers jours pourraient bientôt permettre à la MRC de se sortir la tête de l'eau.

« Depuis plusieurs jours, le nombre de cas augmente à tous les jours, mais n’augmente pas de façon exponentielle, il augmente de façon linéaire. La Dre [Omobola] Sobanjo nous rappelle que ce que l'on constate maintenant, c’est ce qui s’est passé il y a une semaine et demie. Avec les décisions qui ont été prises dans les 10 derniers jours, on est confiant qu’on va avoir un ralentissement de la propagation puisqu’on a limité les contacts et les occasions de transmission », affirme-t-elle.

La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc (archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Claire Bolduc rappelle que près de 80 % des nouvelles infections sont présentement détectées chez des personnes non vaccinées, dont une proportion importante d’enfants de 5 à 11 ans. En ce sens, elle voit d’un bon œil le début de la campagne de vaccination dans ce groupe d’âge, soulignant que les écoles deviendront ainsi un milieu plus hostile au virus de la COVID-19.